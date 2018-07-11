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Памятка о выпадении детей из окон
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Памятка о выпадении детей из окон 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
ВНИМАНИЕ!
В связи с участившимися несчастными случаями
выпадения детей из окон
РОДИТЕЛИ ЗАПОМНИТЕ!
7 ПРАВИЛ,
ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ НЕЛЕПОЙ ГИБЕЛИ ВАШЕГО РЕБЕНКА!
1 ПРАВИЛО: Не оставлять окно открытым, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда.
2 ПРАВИЛО: Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна. Ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно упирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже годовалого ребенка.
3 ПРАВИЛО: Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.
4 ПРАВИЛО: Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.
5 ПРАВИЛО: Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон.
6 ПРАВИЛО: Тщательно подобрать аксессуары на окна. В частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы, должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться на окно или запутаться в них, тем самым спровоцировать удушье.
7 ПРАВИЛО: Установить на окна блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно.
ЖИЗНЬ НАШИХ ДЕТЕЙ БЕСЦЕННА
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