Памятка о выпадении детей из окон

ВНИМАНИЕ!

В связи с участившимися несчастными случаями

выпадения детей из окон

РОДИТЕЛИ ЗАПОМНИТЕ!

7 ПРАВИЛ,

ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ НЕЛЕПОЙ ГИБЕЛИ ВАШЕГО РЕБЕНКА!

1 ПРАВИЛО: Не оставлять окно открытым, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда.

2 ПРАВИЛО: Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна. Ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно упирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже годовалого ребенка.

3 ПРАВИЛО: Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.

4 ПРАВИЛО: Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.

5 ПРАВИЛО: Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон.

6 ПРАВИЛО: Тщательно подобрать аксессуары на окна. В частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы, должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться на окно или запутаться в них, тем самым спровоцировать удушье.

7 ПРАВИЛО: Установить на окна блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно.

ЖИЗНЬ НАШИХ ДЕТЕЙ БЕСЦЕННА