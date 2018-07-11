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Дети смогут ездить на «Невском экспрессе» самостоятельно
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Дети смогут ездить на «Невском экспрессе» самостоятельно 

360tv.ru 1 час назад
Поезда «Невского экспресса», на которых дети смогут ездить без сопровождения родителей, запустят в пилотном режиме. Об этом сообщило информационное агенство FlashNord.
Услуга будет доступна детям от 10 до 16 лет, которым оформляется взрослый билет. Для этого следует прийти на вокзал за 30 минут до отправления поезда. При себе необходимо иметь документы на ребенка и его законного представителя, а также предоставить контактные данные взрослого, который встретит ребенка на станции назначения.
Затем сотрудники сервисного центра проводят ребенка в поезд, помогут расположиться и присмотрят во время поездки. Услуга проезда детей без сопровождения обойдется родителям или опекунам в полторы тысячи рублей.
Поезда Японии будут ускоряться за минуту. Японцы за два года построят инфраструктуру, с помощью которой скорость движения поезда увеличится со 110 до 130 километров в час.
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