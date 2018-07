Видео первых шагов четырехлетней девочки с ДЦП растрогало людей по всему миру

Девочка Майя из Мичигана восхитила пользователей интернета своими эмоциями.

Тысячи американцев пытались помочь Майи Тисдейл из Мичигана осуществить ее мечту — стать нормальным ребенком. Девочка родилась с церебральным параличом. Однако это никак не сказалось на умственных способностях ребенка. Да и медики давали отличные прогнозы, что после операции, а затем реабилитации Майя будет ходить. Нужно только было собрать немалую сумму денег. Родители обратились за помощью к людям в интернете, и совместными усилиями удалось найти средства.

1 Июл 2018 в 5:20 PDT Первые шаги — 4 года и 10 месяцев. Я не могу найти слов, чтобы выразить, что сейчас чувствую

— написала мама девочки.

Малышка пережила сложную операцию на позвоночнике в мае и уже сейчас начала ходить. В Instagram родители Майи регулярно выкладывают семейные фото и видео, чтобы поделиться с людьми событиями из жизни. Семья Тисдейл показывает, как нужно уметь радоваться каждому дню, несмотря на сложности. Так, у мамы Майи — диабет 1 типа. И она вынуждена часто расставаться с семьей и лежать в больнице. Однако, эти солнечные люди не унывают.

10 Июл 2018 в 5:57 PDT Отметим, что медики были уверены, что пройдет не меньше года после операции, прежде чем маленькая Майя сделает свои первые шаги. Однако малышка настолько стремилась к своей мечте, что почти через месяц встала на ноги. Девочка очень хотела играть в мяч и кататься на велосипеде. И теперь ее мечта становится реальностью.

“The best place to practice lifts is in the water. ” 😊 #nobodyputsbabyinthecorner #thesekids #siblings

7 Июл 2018 в 6:51 PDT «Не могу сдержать слез. Это что-то потрясающее», «Маленький боец, какая жажда жизни!», «Низкий поклон родителям. Здоровья вам всем и долгих лет жизни. Пусть малышка растет и осуществляет все свои мечты», «Как трогательно. Замечательный агелочек», «Это самое лучшее, что я видел в своей жизни», «Малышка Майя, будь счастлива. Ты через столько прошла…Мужественная девочка», — прокомментировали пользователи соцсетей по всему миру.

Фото: @mightymissmaya