Этим летом в Югре утонули уже двое детей

С наступлением летнего сезона и теплой погоды в ХМАО следственным комитетом России по Югре проводятся проверки, в ходе которых устанавливаются причины несчастных случаев на воде, как со взрослыми, так и с детьми.

«Основной причиной несчастных случаев со взрослыми является употребление ими алкоголя либо пренебрежение правилами безопасности, — сообщает пресс-служба следственного комитета. — Так, 1 июля 28-летний житель поселка Белый Яр вместе с друзьями отдыхал на Белоярской протоке реки Обь. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он пошел купаться и утонул».

7 июля в деревне Каюково Сургутского района утонул 18-летний юноша, который, по предварительным данным, запутался в рыболовной сети. За прошедшие выходные факты гибели людей на воде зарегистрированы в поселках Хулимсунт и Саранпауль Березовского района и в Мегионе.

Следственный комитет отмечает, что в трагедиях на воде с детьми чаще всего виноват недосмотр взрослых и отсутствие родительского контроля. Так этим летом в округе зарегистрированы уже два несчастных случая — в Сургуте и в Октябрьском районе. Оба ребенка не умели плавать и без разрешения родителей, находившихся на работе, самостоятельно ушли купаться с друзьями. Попав на глубину, мальчики не смогли добраться до берега.

«Маленькие дети не способны правильно рассчитать свои возможности, предвидеть наступление на воде опасных ситуаций, таких как водовороты, сильное течение, обрывистое дно, возникновение судороги мышц ног», — говорят в следственном комитете.