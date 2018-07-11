Инга Лепс считает, что отец пытается оградить ее от карьеры певицы

Женщина признается: папа не слишком щедр на похвалы.

33-летняя Инга Лепс , старшая дочь известного российского певца, композитора и продюсера Григория Лепса , дала интервью — и среди прочего упомянула интересный момент. Женщина уверена: отец пытается оградить ее от карьеры певицы.

Отметим, Инга запомнилась многим по участию в слепых прослушиваниях музыкального шоу «Голос». Тогда Григорий Лепс сидел в кресле жюри и весьма жестко раскритиковал наследницу: «Плохо. Местами очень плохо. Тебе надо еще годик позаниматься». В настоящий момент женщина уверенно строит карьеру театральной актрисы, а также продолжает заниматься музыкой. И, как уверяет, в свое время она ничуть не обиделась на отца за отсутствие поддержки:

Со стороны, конечно, это выглядело как моя инициатива внезапно построить вокальную карьеру. Но папа знает, что это не так, и поэтому он пытается меня оградить,

— поясняет Инга Лепс.

Публикация от INGA LEPS (@ingaleps)

10 Июл 2018 в 2:43 PDT По словам молодой женщины, ее отец в принципе весьма и весьма скуп на похвалы:

Он по-своему хвалит. Он если не сказал «плохо», значит, это похвала.

Напомним, звездный отец Григорий Лепс воспитывает 16-летнюю дочь Еву, 11-летнюю дочь Николь и 8-летнего сына Ивана — детей от второго брака (с нынешней супругой Анной Шаплыковой Лепс познакомился в 2000 году). 33-летняя дочь Инга — ребенок от первого брака артиста.

Фото: Instagram

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