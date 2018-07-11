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Инга Лепс считает, что отец пытается оградить ее от карьеры певицы
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Инга Лепс считает, что отец пытается оградить ее от карьеры певицы 

Letidor.ru 11 июля 2018
Фото: Letidor.ru
Женщина признается: папа не слишком щедр на похвалы.
33-летняя Инга Лепс, старшая дочь известного российского певца, композитора и продюсера Григория Лепса, дала интервью — и среди прочего упомянула интересный момент. Женщина уверена: отец пытается оградить ее от карьеры певицы.
Отметим, Инга запомнилась многим по участию в слепых прослушиваниях музыкального шоу «Голос». Тогда Григорий Лепс сидел в кресле жюри и весьма жестко раскритиковал наследницу: «Плохо. Местами очень плохо. Тебе надо еще годик позаниматься». В настоящий момент женщина уверенно строит карьеру театральной актрисы, а также продолжает заниматься музыкой. И, как уверяет, в свое время она ничуть не обиделась на отца за отсутствие поддержки:
Со стороны, конечно, это выглядело как моя инициатива внезапно построить вокальную карьеру. Но папа знает, что это не так, и поэтому он пытается меня оградить,
— поясняет Инга Лепс.
Публикация от INGA LEPS (@ingaleps)
10 Июл 2018 в 2:43 PDT  По словам молодой женщины, ее отец в принципе весьма и весьма скуп на похвалы:
Он по-своему хвалит. Он если не сказал «плохо», значит, это похвала.
Напомним, звездный отец Григорий Лепс воспитывает 16-летнюю дочь Еву, 11-летнюю дочь Николь и 8-летнего сына Ивана — детей от второго брака (с нынешней супругой Анной Шаплыковой Лепс познакомился в 2000 году). 33-летняя дочь Инга — ребенок от первого брака артиста.
Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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