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15 растущих в воде игрушек, которые страшно показывать детям
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15 растущих в воде игрушек, которые страшно показывать детям 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Для детей в мире придумано множество игрушек: деревянные, пластиковые, музыкальные, развивающие. Одним из увлекательных экспериментов для малышей стали фигурки, растущие в воде. Обычно такие штуки упакованы в яйцо, которое нужно опустить в ёмкость с водой, а через несколько часов достать вылупившегося персонажа. Только чаще всего реальность сильно отличается от ожиданий, и получившиеся игрушки весьма отдалённо похожи на картинку с коробки. Скорее они выглядят как монстры, которых не рекомендуется показывать детям.
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