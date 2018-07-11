15 растущих в воде игрушек, которые страшно показывать детям

Для детей в мире придумано множество игрушек: деревянные, пластиковые, музыкальные, развивающие. Одним из увлекательных экспериментов для малышей стали фигурки, растущие в воде. Обычно такие штуки упакованы в яйцо, которое нужно опустить в ёмкость с водой, а через несколько часов достать вылупившегося персонажа. Только чаще всего реальность сильно отличается от ожиданий, и получившиеся игрушки весьма отдалённо похожи на картинку с коробки. Скорее они выглядят как монстры, которых не рекомендуется показывать детям.