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В Гурьевске из окна выпал пятилетний мальчик
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В Гурьевске из окна выпал пятилетний мальчик 

Клопс.Ru 1 час назад
Как сообщил «Клопс» источник в экстренных службах региона, мальчик находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Инцидент произошёл во вторник, 10 июля, около 11:00. Выпав из окна второго этажа частного дома, малыш получил множественные травмы и был доставлен в Детскую областную больницу. В частности, диагностированы ушиб головного мозга, закрытый перелом костей носа, предплечья.
Мальчик помещён в реанимацию Детской областной больницы и находится на искусственной вентиляции лёгких и в медикаментозном сне. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.
Источник, близко знакомый с ситуацией, пояснил, что в семье, где произошёл несчастный случай, трое детей. Пострадавший мальчик — средний по возрасту. В момент происшествия старшие дети играли на втором этаже, а мать и её помощница с младшим ребёнком находились на первом.
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