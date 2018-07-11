В Гурьевске из окна выпал пятилетний мальчик

Как сообщил «Клопс» источник в экстренных службах региона, мальчик находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл во вторник, 10 июля, около 11:00. Выпав из окна второго этажа частного дома, малыш получил множественные травмы и был доставлен в Детскую областную больницу. В частности, диагностированы ушиб головного мозга, закрытый перелом костей носа, предплечья.

Мальчик помещён в реанимацию Детской областной больницы и находится на искусственной вентиляции лёгких и в медикаментозном сне. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Источник, близко знакомый с ситуацией, пояснил, что в семье, где произошёл несчастный случай, трое детей. Пострадавший мальчик — средний по возрасту. В момент происшествия старшие дети играли на втором этаже, а мать и её помощница с младшим ребёнком находились на первом.