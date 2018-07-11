Директор ижевского детского дома: «Хотите помочь? Просто пообщайтесь с детьми»

Она была бы рада остаться без этой работы. Но пока существуют взрослые, которым не нужны собственные дети, это вряд ли возможно. За семь лет, что Татьяна Поспелова руководит ижевским детским домом, воспитанников в нем меньше не стало. Можно ли понять мать, которую лишили главного в жизни права воспитывать собственного ребенка? И почему многие дети не хотят уходить из детского дома? Об этом и не только наш разговор.

Татьяна Поспелова проводит экскурсию по детскому дому и рассказывает, что еще два года назад, до ремонта, здесь все было по-другому. Раньше воспитанников делили на группы по 15 детей одного возраста. Сейчас ребята живут семьями. В каждой не больше восьми мальчиков и девочек разного возраста.

У каждой семьи своя квартира — две спальни, душевая, санузел со стиральной машиной и кухня Трудно поверить, но это спальня мальчиков Телефоны есть у многих ребят. Одним их купили родители, другим — подарили наставники Вечером ребята собираются на кухне, чтобы посмотреть телевизор, попить чай В выходные чай может быть с блинами или пиццей. Дети пекут их сами Те, кто постарше, стирают и гладят белье сами. Задача — создать условия максимально приближенные к домашним, подготовить детей к самостоятельной жизни PreviousNext Работать в детском доме значит отдавать

Перемены в детском доме начались еще в 2010 году, когда его хозяйкой стала наша героиня. До этого она была учителем, работала с трудными подростками.

— Когда я впервые пришла в детский дом, тогда это была еще школа-интернат 96, ребята были в летнем лагере. Мне показали учебный, спальный корпус. И у меня внутри что-то перевернулось. Все здесь было настолько убого и казенно, что, вернувшись домой, я проревела весь вечер, — вспоминает Татьяна Иосифовна. В Управлении образования сказала, что работать в такой обстановке не смогу. В ответ услышала: Вот и сделай так, как тебе надо. Тогда я еще раз все взвесила и решила, что и вправду смогу сделать лучше.

Второй шок был, когда я увидела детей. Они были одинаково одеты, как в депрессивных фильмах о детских домах. Взрослые девчонки носили колготки с вытянутыми коленками.

КСТАТИ

Ижевский детский дом основан в 1996 году. Расположен по адресу: Ижевск, ул. Телегина, 42. Рядом находится железная дорога, поэтому вскоре коллектив и воспитанники детдома переедут на улицу 40 лет Победы — в бывшее здание детской больницы Нейрон. Количество воспитанников постоянно меняется. Как правило, их не меньше 60.

Витя мечтает стать художником. На заднем плане тоже его работы Ярослав год проучился на сварщика, но понял, что это не его. Сейчас поступает в педколледж на учителя физкультуры Миша любит готовить. Его коронное блюдо макароны с луком и морковью. А на праздник он может испечь и торт PreviousNext

— Как вас приняли?

— Я преподавала ребятам историю и обществознание. Это помогло нам сблизиться. А коллектив был мне не рад, лишь единицы приняли мою сторону, мы до сих пор работаем вместе. Я довольно быстро поняла, что если в детском доме убого, значит, отношение взрослых к детям такое. Пришлось ломать систему.

Первый год спала с телефоном, часто среди ночи приезжала в интернат. Сложное было время. Моментов, когда говорила себе: Надоело! Зачем мне все это?, было много.

— Если вы до сих пор здесь, значит, нашли ответ на этот вопрос.

— Я поняла, что оказалась в детском доме неслучайно. Меня привела сюда история семьи. Мама всю жизнь проработала в детском саду, а ее отец, мой дед, вырос в детдоме. Помню, как он ветеран войны, сильный, уверенный в себе, плакал, когда вспоминал детский дом. Это то, что остается с человеком на всю жизнь У моего отца семь братьев и сестер. И я мечтала о том, что у меня, как у бабушки, будет многодетная семья.

— Но одно дело заботиться о своих детях и совсем другое о чужих. Своих любить просто.

— Бабушка говорила, что женская любовь, как грудное молоко, чем больше отдаешь, тем больше его вырабатывается. Не нужно жалеть дарить любовь родным и тем, кто рядом. Теперь это и мое жизненное убеждение.

Дед по отцовской линии был мастер на все руки. Он строил дома, печи, рыл колодцы, шил обувь и одежду, играл на разных музыкальных инструментах и работал кузнецом. Дед стал для меня примером того, что не нужно ничего бояться. Человек может все, но только в том случае, если рядом будут люди, которые тебя поддерживают. А еще дед был очень религиозным. Он говорил, что Бог живет в каждом человеке это его совесть. И я стараюсь жить с Богом в душе.

Вот так все и слепилось. В итоге я осталась, а недоброжелатели ушли. Зато пришли новые люди, которые стали моими единомышленниками.

— Не каждый тут выдержит

— Работать в детском доме значит отдавать. Не каждый может отдавать без конца. Одних хватает на месяц не могут справиться с переживаниями, другие — остаются на долгие годы. И это люди не с железными сердцами. Напротив, многие из них очень ранимы. Но у них такая, не побоюсь этого слова, миссия делиться своей любовью. У нас нет случайных людей.

Самая юная и самая бойкая воспитанница детдома — трехлетняя Ксюша. Она просит называть себя по-взрослому — Ксенией Вместе с Ксюшей в детском доме живут ее старшие брат и сестра Максим и Карина Есть у этой троицы еще один брат. Ему нет и полугода, он пока в Доме малютки. Родители ребят живы PreviousNext Наши дети не сироты. Они — дети города

Преодолеть еще одно противостояние Татьяне Поспеловой пришлось в 2013 году, когда она впервые отправила воспитанников интерната учиться в городскую школу. Тут надо объяснить, что школы-интернаты существовали в России до 2016 года, в них дети жили и учились. Два года назад интернаты по всей стране упразднили. Сейчас действуют только детские дома. Их воспитанники теперь учатся вместе с домашними детьми. В Ижевске реформу опередили на три года. Жить и дальше изолированно было нельзя.

— Это была революция! вспоминает Татьяна Иосифовна. — С учениками конфликтов не было. Дети нашли общий язык, а вот реакция взрослых была разной. Первая, конечно, протест. Родители ругались: Почему мой ребенок должен учиться вместе с детдомовскими?, учителя возмущались: Учились в школе-интернате, пусть и учатся там дальше!. Приходилось объяснять, что наши дети дети города, а не сироты, что многие из них еще недавно жили в семьях и, как все, ходили в школу. И то, что пятиклассник не умеет читать, а девятиклассник не знает таблицу умножения, не детдом виноват.

Из 60 воспитанников детского дома лишь 15 сироты

— Понятно, что воспитанники детских домов немотивированны на учебу. Это издержки сиротства. Ребенок, который живет в семье и видит, что мама и папа каждый день ходят на работу, понимает, ради чего учится, планирует свое будущее.

У наших ребят в семьях был другой пример. Ими никто не занимался, никто не учил их читать и считать. Они неуспешны, начиная с первого класса. Представляете, какая это катастрофа для ребенка! Учителя недовольны, одноклассники смеются. В результате ребенок перестает ходить на уроки, начинает бродяжничать. И этот ком нарастает день за днем. К нам такие дети попадают уже хроническими неудачниками. С этим очень сложно жить

Сейчас стало гораздо проще, наших детей приняли. Они учатся в семи школах Ижевска. Во-первых, потому, что есть у нас и умственно отсталые, и дети с задержкой психического развития, и страдающие ДЦП. Во-вторых, когда ребята рассредоточены по разным школам, они не кучкуются, а общаются со всеми. У многих появились друзья за пределами детского дома.

Вечером кто-то играет в футбол на ноутбуке а кто-то на спортивной площадке PreviousNext Я не защищаю матерей, но я их понимаю

Еще одна задача реформы детских домов в России устройство детей-сирот в семьи. Татьяна Поспелова признается, что выполнить ее пока не удается.

— В 2012 году, когда о детских домах, о возможности принять ребенка в семью много говорили (тогда был принят закон Димы Яковлева , запрещающий гражданам США усыновлять российских детей-сирот Прим. авт.), был всплеск. Но затем многие стали возвращать детей. У нас каждый четвертый ребенок отказник, то есть у него уже была приемная семья. А некоторые пережили отказ не один, а два и даже три раза! Вот почему нужно делать все для того, чтобы они вообще не попадали сюда. Дети в детском доме — это противоестественно.

— Но жить в семье алкоголиков и наркоманов это тоже противоестественно, а главное опасно.

— Кровная семья ребенка это не только мама и папа, но и родственники. Еще лучше — не доводить ситуацию до лишения родительских прав, пресекать проблему в зародыше.

Поймите меня правильно, но я представляю состояние родителей, ребенок которых оказывается в детском доме. К этому моменту родные от них отвернулись, а общество поставило клеймо — алкаши, наркоманы, проститутки.

— Но общество дает им шанс снять с себя это клеймо. Сколько семей воспользовалось им за то время, что вы работаете в детском доме?

— На моей практике всего две. Но я все равно встану на защиту мамы. Вот идет она устраиваться на работу, а у нее на лице написано пьющая женщина. Ей в одном месте отказали, в другом, и она срывается. А если бы нашелся человек, который ее принял на работу?

Я не защищаю, не оправдываю и не прощаю этих женщин. Но понимаю, насколько им тяжело, считаю, что им нужно помогать. Главное предназначение женщины — материнство. Это дар. И когда женщина, этим даром так бездарно распоряжается, это преступление против всех жизненных законов.

Братья Максим и Данил в детдоме с апреля. Старший любит играть в футбол, младший в сентябре пойдет в 1-й класс. У мальчишек еще есть шанс вернуться к маме ее не лишили, а ограничили в родительских правах Фото: Амир Закиров

— Это действительно преступление, поэтому я не могу понять этих женщин. Как вам это удалось?

— Сначала я даже разговаривать с ними не могла. Внутри меня все кипело, когда слышала от некоторых мам: В детском доме хорошо, у детей там все есть. Понимание пришло, когда я начала плотно общаться с нашими воспитанниками. Мама, какая бы она ни была, самый дорогой для них человек. Вы даже представить себе не можете, как они их любят!

Жили у нас два мальчика. На 23 февраля мы им подарили шампунь и гель для душа. И вот мама пришла их навестить и один из сыновей поздравляет ее с 8 марта, вручает свой подарок, а та его принимает. Хотя видит, что это мужской набор. У матери даже мысли не было поздравить своих детей, а они о ней помнят, хотят сделать ей приятное.

С 14-ти лет наши воспитанники могут самостоятельно передвигаться по городу, и мы знаем, что они навещают родителей, привозят им все, что можно унести из детского дома мыло, туалетную бумагу. Хотят помочь. И это хорошее желание, пресекать его нельзя. Хотя, конечно, это абсурдная ситуация: дети заботятся о своих трудоспособных родителях, которые сами о себе позаботиться не в состоянии.

Каждая встреча с родителями душевная встряска для детей. Поэтому, когда они сюда приходят, мы просим, чтобы они не обещали забрать. Не все нас слышат, поэтому детей, которые живут с надеждой, что мама их заберет, много. Одна девочка, например, ждала маму девять лет, а та даже не встретила ее, когда дочь выпустилась из детдома.

Как бы то ни было, мы никогда не говорим детям плохо о родителях. Напротив, стараемся найти в них что-то хорошее, похвалить их, тем самым поднять авторитет в глазах ребенка.

— За что можно похвалить мать-алкоголичку, забывшую о том, что у нее есть ребенок?

— Хотя бы за то, что она родила такого ребенка

Воспитанники не хотят от нас уходить

— Татьяна Иосифовна, собственные дети не ревнуют вас?

— Порой сама удивляюсь тому, что ни сын, ни дочь, не ревнуют меня к воспитанникам, к работе, на которой я провожу столько времени. Дочери было лет девять, мы проезжали с ней вечером мимо детского дома. Даша спрашивает, почему нет света в окнах? Объясняю, что ребята уже легли спать. И тут она говорит: А кто же их поцелует перед сном?. Считала, что я должна это обязательно делать.

Дочь долгое время не могла зайти в детский дом, говорила: Мама, у меня сильно стучит сердце. Позже призналась, что ей было стыдно смотреть в глаза ребятам, потому что у нее есть семья, а у них нет. Сейчас стало проще. Некоторые наши воспитанники учатся с дочерью в одной школе.

— Вам самой хотелось когда-нибудь взять ребенка из детского дома?

— Было такое желание, но я быстро его в себе погасила. Поняла, что я не имею на это права. Если брать, то всех. Более того, я не имею права удалять кому-то больше внимания. Была у нас девочка-подросток с тяжелой историей. Я проводила с ней много времени. И тут началась ревность со стороны остальных воспитанников. Девочку начали травить. Мы объяснились с детьми, они меня поняли, но после этого случая я больше никого не выделяю.

— А воспитатели, вы говорили, некоторые забирали детей в свои семьи.

— Да, были такие случаи. Но эти воспитатели потом уходили от нас. Это не мое условие. Так получается. Невозможно работать, когда ты взял одного ребенка. Остальные тут же начинают смотреть на тебя с надеждой.

Одна женщина специально устроилась к нам, чтобы поближе узнать девочку, которою хотела взять в семью. В итоге она взяла еще и двух ее подруг. Это очень правильный подход. Сначала нужно научиться работать с такими детьми, тогда разочарований, отказов от детей не будет.

— Чем старше ребенок, тем шансов попасть в семью у него меньше?

— Не так. Чем старше ребенок, тем меньше у него самого желания уходить в семью. В детском доме ему все привычно, а в новой семье придется свои правила. Были у нас случаи, когда родственники хотели забрать детей, но они не соглашались, говорили: Не-не-не, были мы в этой семье. У них такой кухни, ванны, как у нас, нет. Я думаю, ничего себе! Мы стараемся, создаем комфортные условия, а дети в результате от нас уходить не хотят. Это серьезная проблема.

Обычный вечер в детском доме Фото: Амир Закиров Общение важнее подарков

— Сейчас многие помогают детским домам. Какая помощь нужна вашим воспитанникам?

— Действительно, у нас много друзей. Два крупных предприятия Ижевска помогли отремонтировать спальный корпус, другие спонсоры купили мебель и бытовую технику, студенты-волонтеры пришли и раскрасили забор.

Каждый помогает в меру своих возможностей. Например, пенсионерка Раиса Кузьмовна с подругами учит наших ребят готовить, наводит красоту на клумбах, Елена Владимировна организовала для детей творческую мастерскую, а супруги Салахутдиновы летом устраивают ребят на работу.

Желающих помочь детскому дому много. Люди приходят и спрашивают: Чем вам помочь, что купить?. Я отвечаю: Спасибо, у нас все есть. Если действительно хотите помочь, пообщайтесь с ребятами, научите их чему-нибудь, возьмите шефство над конкретными детьми. У ребенка должен быть наставник, с которым он может посоветоваться. Когда вокруг все общее, так хочется, чтобы старший друг был только твой.

СПРАВКА IZHLIFE

Татьяна Поспелова

Окончила исторический факультет Глазовского пединститута. Работала учителем истории в школе 60 Ижевска. Затем продолжительное время была заместителем директора Центра образования 2. Работала с трудными подростками, в том числе осужденными. Ижевским детским домом руководит с 2010 года.