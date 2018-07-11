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У Дмитрия Шепелева появился второй ребенок
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У Дмитрия Шепелева появился второй ребенок 

Дни.ру 37 минут назад
Фото: Дни.ру
Дмитрий Шепелев обнародовал трогательную фотографию. На снимке популярный телеведущий заснят возле бассейна в компании двух детей. И если очевидно, что одним из них является его сын Платон, то что за второй малыш — осталось загадкой для общественности.
Дмитрий Шепелев ушел в отпуск. Свободные дни популярный телеведущий и шоумен проводит в Италии. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram он выложил снимок, сделанный, судя по указанной геолокации, в Тоскане. На фото довольный Шепелев запечатлен с двумя детьми.
"Мои долгожданные сладкие дни", — коротко подписал кадр Дмитрий. Многочисленные поклонники немедленно рассыпались в комплиментах и пожеланиях. «Наслаждайтесь!», «Такие счастливые! ♥️☀️🌈😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «Хорошо отдохнуть!», «Счастья вам!)», «Какие молодцы отдыхаете. 😊» — высказались поклонники.
Некоторые фанаты поинтересовались у Шепелева, что за второй ребенок с ним. Видимо, пользователи сделали вывод, что одним из ребят является сын Дмитрия, пятилетний Платон, которого ему подарила ныне покойная певица Жанна Фриске, а вот наличие второго ребенка их озадачило. «Это что второй ребенок у шепелева?», «Откуда второй ребенок?», «Шепелев с двумя детьми теперь?)», «лучше б не с двумя детьми, а с ребенком и любимой женщиной)» — высказались пользователи Сети.
Ранее Дмитрий Шепелев объявил, что завел собаку. Причем, по словам ведущего, вначале сын Платон негативно воспринял эту информацию и даже отказался убирать за приобретенным щенком, но потом изменил мнение. «В общем, мы купили собаку. Я очень хотел, а Платон поначалу не очень. — Покупай, но ухаживать за ней будешь сам! Характер, да?! Потом смягчился. — Ладно, давай заведем, но ссаки я убирать не буду! На самом деле, конечно, он рад собаке и хочет быть ее хозяином», — рассказал фанатам шоумен.
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