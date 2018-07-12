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Школы Англии откажутся от юбок
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Школы Англии откажутся от юбок 

Heroine.ru 14 часов назад
Фото: Heroine.ru
Даже несмотря на то, что женщины носят брюки больше сотни лет и это давно не кажется чем-то неприемлимым, в вопросах униформы все еще сохраняется необходимость носить юбки. Теперь в 40 средних школах по всей Англии принято решение о гендерно-нейтральной форме — мальчики и девочки теперь должны носить брюки.
Они последовали примеру Льюисовской школы в Восточном Сассексе, которая отказалась от женской одежды еще в сентябре прошлого года, ссылаясь на опасения по поводу излишней сексуализации молодых девушек. Правила об определенной длине юбок, строго закрывающих колени, себя не оправдали — ученицы регулярно нарушали устав. Кроме того, некоторые специалисты сообщают о том, что количество учеников-трансгендеров в школах растет, и именно в средней школе большинство людей находятся в моменте осознания собственного гендера. Новая униформа устраняет необходимость принимать решение о том, какую форму будет носить ученик — мужскую или женскую. Это удивительным образом сочетается с новостями о том, что частные школы Британии даже нанимают специалистов по мэйкапу, чтобы помочь ученицам, которые беспокоятся о своей внешности. Уже с 2017 года в английских школах снят запрет на использование декоративной косметики до 16 лет. Многие родители возмущены подобными изменениями, акцентируя внимание на том, что школа не обсуждала этот вопрос с родительскими комитетами. Они также выражают протест, считая, что настоящая свобода наступит в момент, когда дети смогут сами выбирать, какая одежда им подходит.
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