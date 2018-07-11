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В Кемеровской области находящийся на выходном дне сотрудник полиции помог потерявшейся девочке вернуться к маме
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В Кемеровской области находящийся на выходном дне сотрудник полиции помог потерявшейся девочке вернуться к маме 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 11 июля 2018
Накануне около 22:00 сотрудник патрульно-постовой службы полиции управления МВД России по г. Кемерово сержант полиции Александр Рябков, двигаясь на своем автомобиле по Кировскому району областного центра, заметил идущую вдоль дороги маленькую девочку. Полицейского насторожило, что в позднее время она находилась на улице без сопровождения взрослых.
Сотрудник полиции остановился и в беседе с девочкой выяснил, что она потеряла маму. Александр Рябков доставил ребенка в отдел полиции «Кировский» управления МВД России по г. Кемерово. Коллеги сообщили полицейскому, что юная горожанка проживает в Центральном районе города и ее родители уже обратились в полицию за помощью в розыске дочери. Оказалось, мама 7-летней девочки при посадке в маршрутное такси взяла на руки младшего ребенка и не заметила, что старшая дочь не успела зайти в салон автобуса. Обнаружив отсутствие ребенка, кемеровчанка уже через несколько минут вернулась на остановку, но дочери на месте не обнаружила. Малышка решила догнать маму и села в следующую маршрутку, которая следовала в Кировский район города. На конечной остановке девочка вышла из общественного транспорта и отправилась искать родителей.
Полицейские передали ребенка маме и провели с женщиной профилактическую беседу. Кемеровчанка поблагодарила сотрудников полиции за помощь и пообещала внимательно следить за детьми.
Руководством управления МВД России по г. Кемерово полицейский (водитель) мобильного взвода в составе роты в составе отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции управления МВД России по г. Кемерово сержант полиции Александр Рябков за профессиональные действия награжден почетной грамотой.
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Женский форум
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