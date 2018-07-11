В Кемеровской области находящийся на выходном дне сотрудник полиции помог потерявшейся девочке вернуться к маме

Накануне около 22:00 сотрудник патрульно-постовой службы полиции управления МВД России по г. Кемерово сержант полиции Александр Рябков , двигаясь на своем автомобиле по Кировскому району областного центра, заметил идущую вдоль дороги маленькую девочку. Полицейского насторожило, что в позднее время она находилась на улице без сопровождения взрослых.

Сотрудник полиции остановился и в беседе с девочкой выяснил, что она потеряла маму. Александр Рябков доставил ребенка в отдел полиции «Кировский» управления МВД России по г. Кемерово. Коллеги сообщили полицейскому, что юная горожанка проживает в Центральном районе города и ее родители уже обратились в полицию за помощью в розыске дочери. Оказалось, мама 7-летней девочки при посадке в маршрутное такси взяла на руки младшего ребенка и не заметила, что старшая дочь не успела зайти в салон автобуса. Обнаружив отсутствие ребенка, кемеровчанка уже через несколько минут вернулась на остановку, но дочери на месте не обнаружила. Малышка решила догнать маму и села в следующую маршрутку, которая следовала в Кировский район города. На конечной остановке девочка вышла из общественного транспорта и отправилась искать родителей.

Полицейские передали ребенка маме и провели с женщиной профилактическую беседу. Кемеровчанка поблагодарила сотрудников полиции за помощь и пообещала внимательно следить за детьми.

Руководством управления МВД России по г. Кемерово полицейский (водитель) мобильного взвода в составе роты в составе отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции управления МВД России по г. Кемерово сержант полиции Александр Рябков за профессиональные действия награжден почетной грамотой.