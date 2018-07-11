Несколько тысяч мыльных пузырей запустили на детском празднике в центре Волгограда

На Круглой площади Комсомольского сада в центре Волгограда прошла детская дискотека, на которой взвились в воздух бесчисленное количество мыльных пузырей. Они вызвали невероятный восторг как у юных танцоров так и у их родителей.

Большая радость от маленьких пузырей

Для волгоградских малышей команда детского клуба Baby School устроила бескрайнее веселье в самом сердце города. На протяжении часа для ребятни устроили часовую дискотеку, на протяжении которой генераторы мыльных пузырей выпускали в воздух радужные шарики.

За час генератор выдул несколько тысяч пузырей

Каждый ребёнок хотел дотянуться до радужного шарика

В подмогу генератору родители надували мыльные пузыри вручную

Они настолько манили детей, что некоторые были готовы лезть на сцену вопреки мерам безопасности. Организаторам даже пришлось на какое-то время прервать веселье и попросить детей переместиться подальше от волшебных генераторов.

Шарики внезапно изменили свою траекторию полёта

Счастье лопать шарики под музыку

Каждый ребенок желал прикоснуться хотя бы к одному пузырьку. Время от времени смех и радость сменялись расстройством и недовольством. Виной тому — смена направления ветра. Он сдувал мыльные шарики от танцплощадки в сторону деревьев, но через какое-то время всё возвращалось на свои места.

Танцы с мыльными пузырями будут устраивать каждую среду с 18:00 до 19:00 Дискотека мыльных пузырей будет проходить каждую неделю

— Это настоящее чудо для моего ребенка, — восторгается молодая мама Ирина Лабзина. — Мы первый раз на такой дискотеке. — Тут яблоку упасть негде. Хочется поближе к сцене протиснуться, а то до нас не все пузыри долетают, но таких желающих как мы много. Здорово, что в городе делается что-то бесплатное для детей. Организаторам спасибо!