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Несколько тысяч мыльных пузырей запустили на детском празднике в центре Волгограда
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Несколько тысяч мыльных пузырей запустили на детском празднике в центре Волгограда 

v1.ru 11 июля 2018
Фото: v1.ru
На Круглой площади Комсомольского сада в центре Волгограда прошла детская дискотека, на которой взвились в воздух бесчисленное количество мыльных пузырей. Они вызвали невероятный восторг как у юных танцоров так и у их родителей.
Большая радость от маленьких пузырей
Для волгоградских малышей команда детского клуба Baby School устроила бескрайнее веселье в самом сердце города. На протяжении часа для ребятни устроили часовую дискотеку, на протяжении которой генераторы мыльных пузырей выпускали в воздух радужные шарики.
За час генератор выдул несколько тысяч пузырей
Каждый ребёнок хотел дотянуться до радужного шарика
В подмогу генератору родители надували мыльные пузыри вручную
Они настолько манили детей, что некоторые были готовы лезть на сцену вопреки мерам безопасности. Организаторам даже пришлось на какое-то время прервать веселье и попросить детей переместиться подальше от волшебных генераторов.
Шарики внезапно изменили свою траекторию полёта
Счастье лопать шарики под музыку
Каждый ребенок желал прикоснуться хотя бы к одному пузырьку. Время от времени смех и радость сменялись расстройством и недовольством. Виной тому — смена направления ветра. Он сдувал мыльные шарики от танцплощадки в сторону деревьев, но через какое-то время всё возвращалось на свои места.
Танцы с мыльными пузырями будут устраивать каждую среду с 18:00 до 19:00  Дискотека мыльных пузырей будет проходить каждую неделю
— Это настоящее чудо для моего ребенка, — восторгается молодая мама Ирина Лабзина. — Мы первый раз на такой дискотеке. — Тут яблоку упасть негде. Хочется поближе к сцене протиснуться, а то до нас не все пузыри долетают, но таких желающих как мы много. Здорово, что в городе делается что-то бесплатное для детей. Организаторам спасибо!
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