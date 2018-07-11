Ещё
Малыши из Хорошевки приняли участие в спортивном квесте «По дорогам сказок»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малыши из Хорошевки приняли участие в спортивном квесте «По дорогам сказок» 

Управа района Хорошевский города Москвы 11 июля 2018
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В дошкольном отделении школы № 1288 на Хорошевском шоссе, 54 для детей младшего и среднего возраста воспитатели провели спортивный квест «По дорогам сказок».
— В гости к ребятам пришли Баба-Яга, Серый волк, Колобок, Репка. Все вместе они весело играли в подвижные игры, отгадывали загадки, танцевали. Веселое лето продолжается, — отметили организаторы квеста.
По мнению педагогов, игра для дошкольников — способ познания окружающего мира. Игры имеют большую педагогическую ценность: они развивают у детей смекалку, выдержку, самообладание, чувство юмора, организованность. (еп)
Управа района Хорошевский города Москвы: последние новости
Собаке Пеппер из зооприюта на Зорге нашли дом В проезде Аэропорта прошла лекция «Страх одиночества» ТРЦ «Хорошо!» запустил творческий конкурс
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Швеции вводят официальное согласие на интим30
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке17
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет60
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»55
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение