Малыши из Хорошевки приняли участие в спортивном квесте «По дорогам сказок»

В дошкольном отделении школы № 1288 на Хорошевском шоссе, 54 для детей младшего и среднего возраста воспитатели провели спортивный квест «По дорогам сказок».

— В гости к ребятам пришли Баба-Яга, Серый волк, Колобок, Репка. Все вместе они весело играли в подвижные игры, отгадывали загадки, танцевали. Веселое лето продолжается, — отметили организаторы квеста.

По мнению педагогов, игра для дошкольников — способ познания окружающего мира. Игры имеют большую педагогическую ценность: они развивают у детей смекалку, выдержку, самообладание, чувство юмора, организованность. (еп)