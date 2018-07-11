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Свидетельство о рождении можно получить прямо в роддоме
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Свидетельство о рождении можно получить прямо в роддоме 

CHIPS journal 11 июля 2018
Фото: CHIPS journal
Услуга получения свидетельства о рождении прямо в роддоме теперь доступна в городской больнице №52, о чем появилась запись на официальной странице медицинского учреждения. Здесь же в день выписки можно получить справки о рождении для назначения пособия.
Для оформления свидетельства о рождении понадобятся следующие документы:
если женщина состоит в браке — оригиналы паспортов родителей ребенка и оригинал свидетельства о заключении брака; если женщина не состоит в браке — оригинал ее паспорта.
Регистрация рождения ребенка будет произведена отделом ЗАГС города Москвы.
До этого услуга была доступна в некоторых других роддомах Москвы (например, в роддоме №5), но она не является обязательной и повсеместной.
Чтобы самостоятельно получить свидетельство о рождении ребенка, родителям достаточно следовать инструкциям, указанным на сайте mos.ru или gosuslugi.ru.
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