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«Упорство — это хорошее качество». Губернатор Подмосковья — о воспитании детей
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«Упорство — это хорошее качество». Губернатор Подмосковья — о воспитании детей 

360tv.ru 11 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о воспитании детей и назвал упорство одной из главных характеристик человека.
«Каждый человек хочет быть целеустремленным, чтобы чего-то добиться, особенно, если это мужчина, да и женщина тоже. Каждый, кто перед собой цели ставит, должен карабкаться и упорство — это хорошее качество, но не упрямство. Все-таки мир очень сложен и нужно быть гибким человеком», — сказал Андрей Воробьев в программе «Выходные данные с Михаилом Зеленским».
Глава Подмосковья отметил, что старается больше разговаривать с детьми и учить их важным жизненным ситуациям.
«Мы гуляем в парке, мы посещаем детский магазин игрушек, все, как у обычных людей — машинки, куклы, стараюсь побольше разговаривать с детьми. О ситуациях разных, почему нужно учится, почему нужно вести себя хорошо, почему нужно уступать младшему брату — это прописные истины, которые всем хорошо знакомы, но это воспитание», — рассказал губернатор МО.
Андрей Воробьев также отметил роль спорта в воспитании детей. Главы Подмосковья выразил надежду, что его дети будут вести здоровый образ жизни. Сейчас же он старается не давать серьезные нравоучения своим детям, а прививает любовь к активному образу жизни в игровой форме. «Георгий вот отжимается 15 раз. Маша занимается танцами — тоже с упорством нужно заниматься, чтобы чего-то достичь», — подчеркнул Андрей Воробьев.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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