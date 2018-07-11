«Упорство — это хорошее качество». Губернатор Подмосковья — о воспитании детей

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о воспитании детей и назвал упорство одной из главных характеристик человека.

«Каждый человек хочет быть целеустремленным, чтобы чего-то добиться, особенно, если это мужчина, да и женщина тоже. Каждый, кто перед собой цели ставит, должен карабкаться и упорство — это хорошее качество, но не упрямство. Все-таки мир очень сложен и нужно быть гибким человеком», — сказал Андрей Воробьев в программе «Выходные данные с Михаилом Зеленским ».

Глава Подмосковья отметил, что старается больше разговаривать с детьми и учить их важным жизненным ситуациям.

«Мы гуляем в парке, мы посещаем детский магазин игрушек, все, как у обычных людей — машинки, куклы, стараюсь побольше разговаривать с детьми. О ситуациях разных, почему нужно учится, почему нужно вести себя хорошо, почему нужно уступать младшему брату — это прописные истины, которые всем хорошо знакомы, но это воспитание», — рассказал губернатор МО.

Андрей Воробьев также отметил роль спорта в воспитании детей. Главы Подмосковья выразил надежду, что его дети будут вести здоровый образ жизни. Сейчас же он старается не давать серьезные нравоучения своим детям, а прививает любовь к активному образу жизни в игровой форме. «Георгий вот отжимается 15 раз. Маша занимается танцами — тоже с упорством нужно заниматься, чтобы чего-то достичь», — подчеркнул Андрей Воробьев.