Волгоградец-педофил идет под суд за очередное надругательство над ребенком

39-летний житель Краснооктябрьского района Волгограда предстанет перед судом за надругательство над 5-летней падчерицей. Известно, что ранее мужчина уже попадал в тюрьму за преступление против половой неприкосновенности ребенка.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в августе и сентябре 2017 года мужчина несколько раз надругался над дочерью своей сожительницы и записал это на камеру мобильного телефона, а затем выложил видео и фото на облачное хранилище в интернете. Следователи узнали, что порноролики с участием девочки он даже показывал своей приятельницы, хвастаясь перед ней.

Известно, что мужчина ранее уже был судим за преступление против половой неприкосновенности ребенка. Суд приговорил его к восьми годам колонии, из которой он освободился в июле 2017 года. Будучи в заключении он познакомился со своей гражданской супругой.