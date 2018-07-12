Подросток утонул на глазах очевидцев в Уссурийске

Несовершеннолетний купался на карьере в Уссурийске. В результате он не удержался на воде и утонул. Об этом сообщил сайт «Вести. Приморье».

Ребенок решил искупаться на одном из карьеров в Уссурийске около села Борисовка. Как сообщили правоохранительные органы, подросток во время плавания неожиданно начал звать на помощь.

По предварительной информации, у мальчика свело ногу. Он начал уходить под воду еще до того, как другие отдыхающие бросились на помощь. В результате ребенок утонул.

Следователи приступили к проверке по данному делу.