Ещё
Подросток утонул на глазах очевидцев в Уссурийске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подросток утонул на глазах очевидцев в Уссурийске 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
Несовершеннолетний купался на карьере в Уссурийске. В результате он не удержался на воде и утонул. Об этом сообщил сайт «Вести. Приморье».
Ребенок решил искупаться на одном из карьеров в Уссурийске около села Борисовка. Как сообщили правоохранительные органы, подросток во время плавания неожиданно начал звать на помощь.
По предварительной информации, у мальчика свело ногу. Он начал уходить под воду еще до того, как другие отдыхающие бросились на помощь. В результате ребенок утонул.
Следователи приступили к проверке по данному делу.
360tv.ru: последние новости
Губернатор наградил спасших тонувшего мальчика врачей Два ребенка утонули за два в Архангельской области Рабочий детсада в Красноярском крае получил 12 лет за изнасилование девочки
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет
Альфа-самка: горе-пикапщицы учат соблазнять мужчин2
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»3
Британка пошла в туалет и внезапно родила близнецов2
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»46
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение