В Нижегородской области стартовала Всероссийская акция «Безопасность детства»

В Нижегородской области стартовала Всероссийская акция «Безопасность детства»В июле месяце 2018 года стартовала Всероссийская акция «Безопасность детства», инициированная Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, совместно с Советом отцов при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и Общероссийским народным фронтом «Молодежка ОНФ».

Акция проводится с целью предупреждения и профилактики чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в период летних школьных каникул в местах массового отдыха, скопления, досуга и развлечения детей и семей с детьми.

В Нижегородской области акцию поддержали Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области, Совет отцов города Нижнего Новгорода и Региональное отделение Общероссийского народного фронта. В рамках акции создана рабочая группа с участием представителей всех указанных объединений, которая будет организовывать работу по проверке всех поступающих сообщений.

В связи с этим на сайте Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области открыта горячая линия «Сообщи, где ребенку угрожает опасность!»

Организаторы акции обращаются ко всем нижегородцам, а особенно к родителям детей, посещающих места массового отдыха, скопления, досуга и развлечения, в случае обнаружения каких-либо нарушений, не оставаться равнодушными, а незамедлительно сообщать о них по телефонам:

428-54-71,

428-04-05,

или отправить сообщение, видеосигнал на адрес электронной почты: pravrebenka@yandex.ru По всем сообщениям и видеосигналам будет организована проверка.