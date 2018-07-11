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Мать отказалась лечить парализованного ребенка из-за долгой дороги в Москву
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Мать отказалась лечить парализованного ребенка из-за долгой дороги в Москву 

Ридус 11 июля 2018
Мать парализованного мальчика отказалась лечить собственного сына, несмотря на то, что волонтёры собрали необходимую сумму на реабилитацию ребенка в столице. Жительница Краснодарского края заявила, что путь до Москвы неблизкий, и она с ребенком останется дома.
Данила обездвижен уже на протяжении года. Его сбила машина, когда он возвращался из магазина. Из-за ушиба головного мозга и черепно-мозговой травмы его парализовало.
Неравнодушные люди и местные благотворительные фонды помогали семье. Они привозили продукты, одежду, лекарства и собирали деньги на реабилитацию. Волонтерам удалось договориться со столичным НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, чтобы специалисты приняли мальчика на лечение. На транспортировку активисты собрали 240 тысяч рублей.
Когда сотрудники научно-исследовательского института приехали в Горячие Ключи на реанимобиле, мать парализованного ребенка отказалась от поездки, сообщает телеканал «360».
Женщина не пустила волонтеров на порог дома и заявила, что она не поедет «с копейками» в Москву. К тому же она не желала ехать в столицу на машине, по ее мнению, слишком долго. Вот если бы на самолете — другое дело, заявила женщина.
«А вам по большому счету какое дело? А для чего вы их пригнали? С чем я в Москву должна ехать? С этими копейками?» — объяснила свое решение мать.
На просьбы волонтёров помочь больному ребёнку, женщина заявила, что «судьба у него такая».
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