Воробьев наградил врачей из Дзержинского за спасение ребенка

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил ордена «За доблесть и мужество» врачу-инфекционисту детского инфекционного отделения Дзержинской городской больницы Полине Кутузовой и врачу скорой помощи станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова департамента здравоохранения Москвы Александру Селиванову , передает корреспондент РИАМО

Двадцать восьмого июня на Дзержинском карьере Кутузова и Селиванов откачали утонувшего ребенка 9 лет. Мальчик уже не дышал, пульс не прощупывался. Из воды ребенка вытащил неизвестный мужчина.

«Два профессиональных человека оказались на пляже у карьера в Дзержинском. Спасибо вам большое», — сказал Воробьев после награждения.

Как рассказал Селиванов, бригада скорой помощи приехала очень быстро, на тот момент мальчика уже удалось откачать.