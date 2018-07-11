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Воробьев наградил врачей из Дзержинского за спасение ребенка
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Воробьев наградил врачей из Дзержинского за спасение ребенка 

РИАМО 11 июля 2018
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил ордена «За доблесть и мужество» врачу-инфекционисту детского инфекционного отделения Дзержинской городской больницы Полине Кутузовой и врачу скорой помощи станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова департамента здравоохранения Москвы Александру Селиванову, передает корреспондент РИАМО.
Двадцать восьмого июня на Дзержинском карьере Кутузова и Селиванов откачали утонувшего ребенка 9 лет. Мальчик уже не дышал, пульс не прощупывался. Из воды ребенка вытащил неизвестный мужчина.
«Два профессиональных человека оказались на пляже у карьера в Дзержинском. Спасибо вам большое», — сказал Воробьев после награждения.
Как рассказал Селиванов, бригада скорой помощи приехала очень быстро, на тот момент мальчика уже удалось откачать.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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