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Светлана Зейналова вернулась к работе через 1,5 месяца после родов
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Светлана Зейналова вернулась к работе через 1,5 месяца после родов 

Letidor.ru 11 июля 2018
Фото: Letidor.ru
Еще недавно звезда жаловалась на трудности ухода за двумя детьми, а теперь приступила к трудовой деятельности.
Телеведущая Светлана Зейналова в конце мая стала мамой во второй раз. А сегодня сообщила поклонникам, что уже вернулась к работе — и это спустя неполных 1,5 месяца после родов!
А мама уже работает. Детский праздник в концепции «Цирк» для удивительной Девочки Даниэллы! А я Шпрехшталмейстер! Первый раз такая роль! Обычно клоунесса, так что вхожу в форму. Пока Саня на море отдыхает, а Вероника в коляске — мама работает,
— написала звезда в личном блоге.
Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey)
11 Июл 2018 в 2:25 PDT  Напомним, 41-летняя Светлана Зейналова — дважды мама. Помимо новорожденной малышки, звезда растит старшую дочь Александру.
К слову, еще совсем недавно телеведущая жаловалась на трудности ухода за младенцем и особенной дочерью, признаваясь, что у нее ни на что не хватает времени, а поспать удается максимум четыре часа в день.
Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey)
22 Июн 2018 в 4:44 PDT  Фото: Instagram
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