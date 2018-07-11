Светлана Зейналова вернулась к работе через 1,5 месяца после родов

Еще недавно звезда жаловалась на трудности ухода за двумя детьми, а теперь приступила к трудовой деятельности.

Телеведущая Светлана Зейналова в конце мая стала мамой во второй раз. А сегодня сообщила поклонникам, что уже вернулась к работе — и это спустя неполных 1,5 месяца после родов!

А мама уже работает. Детский праздник в концепции «Цирк» для удивительной Девочки Даниэллы! А я Шпрехшталмейстер! Первый раз такая роль! Обычно клоунесса, так что вхожу в форму. Пока Саня на море отдыхает, а Вероника в коляске — мама работает,

— написала звезда в личном блоге.

Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey)

11 Июл 2018 в 2:25 PDT Напомним, 41-летняя Светлана Зейналова — дважды мама. Помимо новорожденной малышки, звезда растит старшую дочь Александру.

К слову, еще совсем недавно телеведущая жаловалась на трудности ухода за младенцем и особенной дочерью, признаваясь, что у нее ни на что не хватает времени, а поспать удается максимум четыре часа в день.

Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey)

22 Июн 2018 в 4:44 PDT Фото: Instagram

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