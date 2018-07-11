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Будущие мамы побывали на дне открытых дверей в перинатальном центре Савеловского
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Будущие мамы побывали на дне открытых дверей в перинатальном центре Савеловского 

Управа района Савеловский города Москвы 11 июля 2018
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В перинатальном центре, который расположен в 4-м Вятском переулке, провели очередной день открытых дверей. На мероприятии побывали будущие мамы, а также все, кому интересно, в каких условиях здесь появляются на свет дети. Об этом рассказали в администрации перинатального центра.
— Наши гости посетили послеродовые палаты, узнали, в каких условиях проходят лечение и восстановление младенцы, родившиеся раньше срока, — пояснила акушер-гинеколог центра Лела Джохадзе.
Кроме того, будущие мамы имели возможность познакомиться с врачами и лично задать вопросы руководству медучреждения.
Адрес перинатального центра: 4-й Вятский пер., д. 39. (мю)
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