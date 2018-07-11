Будущие мамы побывали на дне открытых дверей в перинатальном центре Савеловского

В перинатальном центре, который расположен в 4-м Вятском переулке, провели очередной день открытых дверей. На мероприятии побывали будущие мамы, а также все, кому интересно, в каких условиях здесь появляются на свет дети. Об этом рассказали в администрации перинатального центра.

— Наши гости посетили послеродовые палаты, узнали, в каких условиях проходят лечение и восстановление младенцы, родившиеся раньше срока, — пояснила акушер-гинеколог центра Лела Джохадзе.

Кроме того, будущие мамы имели возможность познакомиться с врачами и лично задать вопросы руководству медучреждения.

Адрес перинатального центра: 4-й Вятский пер., д. 39. (мю)