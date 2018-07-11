Почему детям нужно читать истории про детей

Книги о Конни помогают детям быть уверенными, развивают жизненные навыки

Девочка приходит в детский сад и заводит друзей в первый день. Она идет к врачу, сначала боится, но потом оказывается, что это совсем не больно.

Конни делает то, чему учат ее родители, то, что они ей подсказывают. В первые годы освоения мира — это важно. Родители направляют и помогают сориентироваться в социальных нормах общества, показывают на примере, что такое ответственность, сочувствие, интерес к познанию («Конни едет на ферму»). И когда дети видят, что девочка — нормальный ребенок, они могут идентифицироваться с ней и увидеть в ней друга.

Например, в книге «Конни и котенок» малыш на примере девочки Конни поймет, что у всех поступков есть последствия. Однажды в дом маленькой героини попадает маленький котенок, и Конни просит его оставить. Кроме радостных игр в ее жизни появились еще и заботы. Ведь за питомцем нужно ухаживать, водить к ветеринару, убирать разбросанные вещи, приучать к туалету и когтеточке.

А книга «Конни помогает маме» научит действовать самостоятельно и проявлять заботу о близких. Когда мама Конни потянула ногу, у девочки появился шанс доказать, что она уже большая и самостоятельная! Здесь Конни первый раз отправляется одна в детский сад, сама готовит обед и убирает в доме. Совсем как взрослая. Вместе с главной героиней малыши узнают, как оказать первую помощь, как добраться до врача и вызвать такси.

Истории, которые открывают ребенку мир «Конни помогает маме», «Конни заводит котенка», «Конни идет в детский сад», «Конни едет на ферму»… Согласитесь, это не захватывающие истории и приключения. Для некоторых родителей такие темы могут показаться вовсе скучными и банальными. Но для детей это не так. Для детей первый визит к врачу или первое домашнее животное — большое дело, серьезная ответственность, новая ситуация, которая знакомит ребенка с миром. Не сказочным и выдуманным. А реальным миром, в котором они будут жить и преодолевать проблемы. Девочка Конни проживает ситуации, в которых дети ее возраста оказываются снова и снова. Она делится эмоциями, и ребенок понимает, что он не один в своих переживаниях. Что есть еще Конни и много других детей, которые боятся идти к врачу или ревнуют родителей к брату. Вот почему книги про Конни так популярны.

Развитие сильной личности через поддержку

Во многих детских сказках и историях сильная личность воспитывается через преодоление проблем в одиночестве. Вспомните, мама Пеппи Длинный чулок — умерла, когда та была еще младенцем. Пеппи уверена, что мама стала ангелом и смотрит на неё с неба («Моя мама — ангел, а папа — негритянский король. Не у всякого ребёнка такие знатные родители»). Это печально. Но особенность таких сюжетов в том, что они развивают сильную личность именно благодаря отсутствию родителей. Или, как в «Золушке», в жизни с опекунами.

В книгах серии «Лучший друг — Конни» нет причудливых и странных персонажей, нет покинувших детей родителей, нет злодеев и аутсайдеров. В книгах про Конни все всегда гладко и обычно: да, они иногда ругают, но за дело, при этом родители девочки рядом, помогают ей. Конни понимает главный посыл: родители поддержат в любой ситуации, они любят дочь, гордятся ее достижениями и победами. Эта поддержка и делает Конни уверенной, энергичной и самостоятельной девочкой.

Полюбить чтение через ежедневные ритуалы

Книги про Конни обычно читают детям родители. Удивитесь, за неделю мамам и папам надоедают эти истории без заворотов сюжета. Что не скажешь о детях. Для них-то как раз повторение, ритуалы — первый шаг к самостоятельному чтению и любви к книгам.

Доказано, если же родитель помогает ребенку понять подтекст, обсуждает с ним прочитанное и практикует так называемый метод «интерактивного чтения», то IQ ребёнка повышается на шесть и более раз, а развитие сверстников опережает на 8,5 месяцев.

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