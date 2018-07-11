Как русские избавлялись от родительского проклятия

На Руси дети издавна боялись прогневить родителей — их проклятие влекло за собой изгнание из семьи и фактическое изгнание из крестьянской общины. Даже сейчас верующие люди опасаются гневить родителей, но все же бывает так, что отец или мать проклинают своих детей сгоряча или по неосторожности, иногда даже не понимая, что делают и не осознавая силы собственных слов.

Проклясть может лишь Бог… и родители

Православные священники считают, что способностью проклинать человека обладает только Бог, однако бывает так, что Господь иногда попускает совершаться проклятию точно так же, как попускает совершаться убийству.

Известный философ и богослов архимандрит Иов Гумеров (Сретенский монастырь, г. Москва) считает, что еще в ветхозаветные времена Бог дал власть благословлять и проклинать патриархам, праведникам и пророкам. Есть такая власть над детьми и у родителей. По словам Златоустного Иоанна («Восемь слов на книгу Бытия»), «власть родителей над детьми имеет начало от самой природы. Такая честь им дана как награда за болезни рождения».

То есть злые родительские слова имеют прямое воздействие на их потомков, особенно в том случае, если они действительно обидели родителей и причинили им боль.

Родительское слово имеет силу

Святогорский старец Паисий рассказывал, как однажды к нему пришел мужчина и стал жаловаться, что его мать страдает— в семье много детей, все взрослые, но ни один так и не женился. Мать просила передать старцу, чтобы тот помолился о её детях, чтобы Господь дал ей на старости лет увидеть рождение внуков.

Провидец догадался расспросить мужчину, и оказалось, что в детстве тот вместе с братьями часто шалил, а их мать в гневе кричала на них, проклиная: «Чтоб вы жили обрубками!». Так и вышло по материнскому проклятию: ни один не мог найти себе пару.

Старец посоветовал мужчине вернуться домой и объяснить матери, чем вызвано несчастье. Он строго наказал, чтобы женщина покаялась в своем грехе и каждое утро с этого дня не уставала благословлять детей. Чудо не заставило себя ждать — в течение полутора лет все сыновья женились.

В своем труде «Слова» Св. Паисий писал о случае, когда один мужчина рассердился на сына, который по вечерам где-то пропадал, и вскричал на него: «Ты у меня доходишься! Придешь домой раз и навсегда!» В эту же ночь сын спешил домой и прямо у дома попал под машину. «Видите как, — сокрушался святой. — ты говоришь, что твой ребенок придет раз и навсегда, и вот его приносят мертвым…»

Что делать детям?

Если православный человек слышит со стороны родителей проклятие или ругань, то первое, что он должен сделать — это понять, что он действительно сильно огорчил родного человека и совершил проступок. Следует осознать вину, от чистого сердца раскаяться, рассказать обо все священнику, чтобы он отпустил грех. Следует примириться с родителями, постараться им объяснить, что так говорить нельзя, чтобы и они тоже осознали вину и просили Бога о прощении. Ведь проклятие наносит непоправимый вред и душе того человека, который проклинает.

Как поступить родителям?

Старшему поколению стоит помнить, что к проклятие —это не только прямые пожелания горя ребенку, но и эпитеты, которыми они часто награждают своих чад: «дебил», «урод», «дегенерат», «хлебнешь еще горя», «чтоб тебя подняло выше кузницы, да гэпнуло бы мягким местов о наковальню» и прочие «пожелания», — на этом заостряет внимание греческий автор Афанасий Раковалис в книге «Отец Паисий мне сказал…».

Опомнившись от гнева, следует сразу же покаяться в совершенном грехе и помолиться Богу о здравии благополучии ребенка.

Святой Паисий приводит целый «ритуал» снятия такого проклятия: родитель и дитя должны сначала помолиться перед образом Богородицы, прочтя молитвы «Отче наш», «Богородице, Дево, радуйся…» и «Символ веры», после чего необходимо поклониться друг другу трижды и попросить друг у друга прощения: ребенок — за причиненное зло, а родитель — снимая проклятие, после чего мать или отец должны благословить ребенка иконой Богородицы и подарить эту икону ему. Затем следует сходить на исповедь и причастие.

Если согласия нет Если же родители не желают мириться, следует поступать согласно святому писанию:«Они проклинают, а Ты благослови» (Пс. 108: 28). Следует молиться о них Богу, каждый день прося мира, заказывая молебны о здравии и подавать специальные прошения.

Следует помнить, что абсолютную власть над человеком меет только Бог, а если проклятье незаслуженно, то оно вообще не имеет силы. «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется», — говорится в «Книге притч». (26: 2).

Если проклинавший умер

Если проклявший ребенка уже умер, то ребенку следует присмотреться к себе, к своим грехам, осознать их, раскаяться в мучении отца или матери и начать жить духовной жизнью, исполняя заповеди, регулярно исповедуя грехи и причащаясь. Это поможет не только им, но и родителям, ведь молитва ребенка может облегчить участь их душ на том свете.

Проклятие и церковь

Следует помнить, что при такой размолвке с родителями нельзя ходить к бабкам и колдунам, к экстрасенсам и волхвам — это лишь усугубит положение и нанесет непоправимый грех душе. Да и механическое исполнение совета — «исповедуйтесь и причаститесь» тоже не принесет результата, пока христианин не начнет жить духовной жизнью, не увидит воочию свои проступки, не ужаснется грехопадению и не обратиться тот час к Богу с воплем: «Помилуй мя, Господи, погибаю!».

Лишь искреннее покаяние, исповедь, соединение с Христом в Причастии и праведная жизнь может исправить то, что причинило неосторожное родительское слово.

Детям следует знать, что в «Книге премудрости Иисуса , сына Сирахова» сказано:

«Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо благословение отца утверждает домы детей» (Сир. 3: 8–9)

А родителям надо помнить, что детям своим следует говорить побольше хорошего и непрестанно благословлять их.