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Ева Лонгория вернулась к работе после родов
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Ева Лонгория вернулась к работе после родов 

Russianshowbiz.info 11 июля 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Ева Лонгория решила вернуться к работе практически сразу после рождения ребенка. Маленькому Сантьяго, которого актриса родила в 43 года, еще нет и месяца, а его мать уже вернулась к активному образу жизни.
Ева решилась на фотосессию, которую для нее устроил настоящий профессионал своего дела Бернардо Дорал. И все же, Лонгория призналась, что планировала съемку с учетом графика кормления малыша. Расстаться с Сантьяго даже на несколько минут для звезды было непросто, но этого требует работа.
Актриса бесконечно счастлива тому факту, что ей удалось стать мамой во второй раз. По ее словам, это как раз то, чего ей так не хватало после свадьбы с возлюбленным Хосе Бастоном.
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