После родов Ева Лонгория безуспешно пытается скрыть полноту и вернуться к работе

Снимки, которые сделаны очень хитро, опубликовала сама актриса в своем инстаграм-аккаунте. 43-летняя актриса Ева Лонгория 19 июня родила сына Сантьяго от 50-летнего бизнесмена Хосе Антонио Бастона. И уже через три недели рвется обратно в работу. Однако не все так просто. Фигура значительно изменилась, что Лонгория, как ни старается, скрыть не может.

Внимательный взгляд на фото быстро заметит, что располневший подбородок Лонгория прикрывает, то прядью волос, то кистью для пудры, — скорее всего, чтобы он казался поменьше. Руки, бедра и живот актриса также скрывает, хотя раньше не стеснялась показать их.

Кто-то обращает внимание на изменения, которые произошли с телом артистки, беспардонно интересуясь, считает ли она сама их обратимыми или уже смирилась, а кто-то поздравляет с рождением ребенка и желает успехов в работе.

Как бы то ни было, в комментариях к фотографиям Лонгория радостно благодарит фотографов и гримеров, с которыми она работала раньше и которых встретила на новом проекте. Подробности съемок пока не раскрываются.