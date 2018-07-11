Полезные игрушки, которые не купишь в России

СодержаниеНаследники школы БаухаусШелка для детских игрСоциально ответственные и эстетически прекрасные… прорезыватели!Развиваем тело и мозг: доска-качалкаДорога для машин: играем везде!Старые традиции и современные технологии

В нашей стране есть масса разнообразнейших игрушек: от китайской пластмассы «на один зубок» до качественных материалов и супер-развивающих высоких технологий. Но не все прекрасные и полезные игрушки доходят до наших прилавков. MedAboutMe рассказывает о нескольких марках, за которыми действительно стоит съездить в Европу: они делают прочные, удобные, проверенные до каждой мелочи, действительно развивающие и очень красивые игрушки.

Наследники школы Баухаус

Компания Naef, существующая в Швейцарии с 1954 года, — не просто производитель игрушек. Она создана на базе Баухаус, архитектурной школы, и именно тут до сих пор работают изобретатели детских игрушек с образованием архитекторов и конструкторов. И именно они создали знаменитую радугу, игрушку-конструктор, передающуюся в Австрии по наследству.

Сегодня в компании производят как классические, проверенные временем формы, так и новые конструкторы, тактильные развивающие игрушки для малышей, современные болиды и особые, выверенные формы погремушек, солдатиков, кукол… Все — из дерева, с ручной обработкой, гарантией безопасности и качества. И все — действительно полезное и помогающее ребенку «отлипнуть» от планшета и начать развиваться вне сети.

Шелка для детских игр Sarah’s Silks — семейная компания, производящая исключительно вальдорфские игрушки: стимулирующие фантазию детей и изготавливаемые из натуральных и долговечных материалов. Специальный продукт Sarah’s Silks — шелковые ткани, расписанные во все цвета радуги. Их используют для создания домиков-палаток, пологов для вечерних сказок, накрывают плечи в костюмах рыцаря, закутываются в воздушные облака принцессиных нарядов. Помимо просто тканей в разнообразнейших расцветках есть и костюмы для детей: невесомые русалочки в шелках цвета морской волны и отважные воины в шелковых «доспехах» чувствуют себя комфортно и вполне сказочно. Все, конечно, совершенно натурально, безопасно и сертифицировано. И долговечно: в отличие от меховых костюмов зайцев и гномиков, расходящихся швов тут не найти.

Шелка, хлопок и игрушки компания продает во многих странах мира, но на российский рынок пока не вышла. Придется пользоваться возможностью туристических поездок за «шелковым шоппингом».

Социально ответственные и эстетически прекрасные… прорезыватели!

Создатели игрушек из натурального каучука Oli&Carol уверяют: их изделия — не просто прорезыватели, а и декоративные украшения, и способ развить чувство прекрасного у ребенка с самого младенчества. 100%-ный природный каучук с ручной росписью превращается в абсолютно точные и красивые копии животных, овощей, фруктов. Прорезыватель в виде авокадо или листа салата — что может быть проще для приучения ребенка к виду продуктов, чтобы избежать потом капризов за столом?

Безопасные, нетоксичные и сертифицированные материалы игрушек настолько долговечны, что дети используют их и по окончании стадии «все в рот»: ими играют, их приносят в группу и в класс как наглядные пособия, чтобы рассказать всем, как на самом деле выглядит олененок, черепаха или капуста. Удобные для детских рук, каучуковые игрушки прекрасно подходят и для водяных забав. А для социально ответственных родителей также будет важна информация о том, что материалы не только нетоксичны, но и полностью биоразлагаемы. Если все-таки решить выбросить игрушку, то вреда природе она не нанесет. Продаются традиционно в европейских странах.

Развиваем тело и мозг: доска-качалка

Не секрет, что различные упражнения на балансировку способствуют не только развитию мышечных тканей, но и помогают головному мозгу. Сегодня все больше говорят о гимнастике для мозжечка, различных упражнениях, которые надо выполнять, стоя на качающихся поверхностях. Ловить и отбивать мячи, читать стихи и при этом сохранять равновесие полезно всем и каждому!

Девайсов для таких занятий немало: они и развивают, и нравятся детям. Есть и наполненные водой плоские подушечки, и вполне серьезные и научно обоснованные формы для занятий с нейропсихологами. Да и качели с лошадками-качалками наполняют наши дворы. Однако создатели Wobbelboard продумали не только форму балансира, но и позаботились о нервах и кошельках родителей: прочные и экологичные доски и круги выполнены из отличной древесины, а нижняя часть покрыта специальной тканью типа фетра. Это значит, что они не только не скользят, но и не издают раздражающих родителей и соседей снизу звуков, и не портят полы. Максимальная выгода для всех!

Wobbelboard производят в Нидерландах и продают по всей Европе. В наличии несколько размеров — самый маленький можно использовать и как качалку для еще не ходящих малышей, с ростом ребенка подбирают и доску побольше — чтобы ногам и другим частям тела, которым хочется покачаться, было удобнее. На размере ХХL можно качаться вдвоем и даже втроем!

Такие доски приобретают и группами для детской гимнастики: устойчивые в перевернутом виде, они обеспечивают поддержку и применяются во многих упражнениях для опоры.

Дорога для машин: играем везде!

WayToPlay — настоящая автострада для всех игрушечных машин, любимое «детище» голландского дизайнера Сибрена Джеллеса, фаната автогонок в детстве и сегодня. Это гибкое и мягкое полотно из специального, практически вечного материала (при этом безвредного и экологически чистого!), которое можно использовать буквально везде: дома, в лесу, на пляже, даже в ванне.

Гибкость и эластичность у дорог, что называется, «на высоте»: их можно складывать (что удобно для родителей), а можно в буквальном смысле завоевывать высоты: делать холмы и горки, загибать на стены, спускать машинки в ямы по дороге на скорости и без.

Игрушка — не только помощник для любителей пускать машинки. Дорога помогает осваивать законы физики, развивать фантазию, играть одному и в компании и в абсолютно любом месте, какой бы ни была поверхность. Это отличный инструмент для развития креативности. Кстати, по дороге с успехом шагают и куклы, и солдатики, мультфункционал игрушки для юных исследователей и изобретателей действительно на уровне.

Компания предлагает как целые сеты дорог от 33 евро, так и отдельные элементы с поворотами и изменениями изгибов. Производится в Германии, но магазины и доставка есть и в других странах Евросоюза . Для покупки придется посетить Европу или же использовать дистанционные методы виртуалшоппинга через друзей или посредников.

Старые традиции и современные технологии

Еще одна интересная новинка, на первый взгляд вызывающая недоумение. Кукла Авакай (Avakai) выглядит, как недооформленная деревянная матрешка, простая заготовка под роспись. Однако в простоте скрывается и большой смысл, и электронная начинка.

По сути Авакай — действительно матрешка с необычным лицом, полая внутри. Однако нейтральные краски и выражение призваны не только разбудить фантазию ребенка, но и помочь ему вернуться из мира виртуального в обычные игры. Внутри куклы несколько сенсоров: в ответ на прикосновения и поглаживания она издает тональные звуки и изменяет цвет встроенной мини-лампочки. А вайфай позволяет ей общаться и передавать настроение и мелодии другим куклам, поэтому их лучше всего покупать как минимум парами (99 евро). Куклы помогают детям учиться коммуницировать, служат средствами связи, а также становятся новомодными помощниками в старой игре в прятки: чем ближе вторая кукла, тем ярче горит лампочка на теле первой. Из обычных пряток игра превращается в охоту на лис, тренировку на внимательность и ориентирование. Ну а во внутренней полости Авакай можно прятать сокровища и отправляться за ними в поход.

Что важно: у кукол нет доступа в интернет, ребенок не застрянет на сайтах, ни к веб-камере никто не подключится несанкционированно. Безопасность и стимулы для детской фантазии в одной деревянной игрушке.

Обилие разнообразных игрушек поражает воображение. Как не потеряться в этом игрушечном мире? Уточняем у специалиста по детской психологии, как же правильно выбирать, к примеру, подходящую куклу.

Комментарий экспертаОльга Дорохова, психолог портала «Я-родитель»

Кукла Авакай оставляет поле для воображения, а самое главное — предлагает новое решение в развитии эмоционального интеллекта ребенка. Новейшие технологии во благо развития личности малыша — очень интересная идея, хотя судить о ее эффективности еще рано. Ведь игрушка для ребенка — это не простой предмет быта. Она несет в себе очень важные функции и выполняет сверхважные задачи. Каждая для своего возраста. Поэтому выбор куклы родителями должен быть осознанным. На что обратить внимание?

Внешний вид: игрушка должна быть выполнена из качественных материалов, безопасна. Кукла не должна нести в себе выраженных признаков сексуальности, но и примитивный вид — это не всегда хорошо. Золотая середина в этом вопросе — это наличие всех частей человеческого тела с приятным выражением лица. Важно помнить, что ребенок ассоциирует себя с куклой, поэтому внешний вид должен быть одновременно реалистичен и нейтрален по своей сути. Основания для выбора куклы сильно меняются в связи с возрастом ребенка. Так, например, до года ребенку важны тактильные ощущения, вальдорфские куклы будут незаменимы. От года и до трех лет у малыша появляются новые навыки и кукла должна позволить ему отработать их. Хорошо, если игрушку можно будет кормить, сажать на горшок, расчесывать и т. д. С трех лет ребенок перенимает социальные роли и хорошо, если кукла напоминает настоящего ребенка. Сейчас можно заложить понятие ответственности за другого человека и заботе о близких. И чем взрослее ребенок, тем больше гендерных отличий должна нести в себе и кукла. Таким образом, кукла должна соответствовать этапу развития ребенка, отвечать основным и актуальным возрастным требованиям, должна позволять ребенку выражать фантазию без стеснения и ни в коем случае не навязывать стереотипы поведения. Игрушка для ребенка — это тренажер, на котором он должен пробовать, изучать, экспериментировать, отрабатывать различные навыки. Соответственно, кукла не должна быть ограничена цифровым кодом, ведь она призвана развить навыки, опробовать арсенал поведенческих реакций, научиться адаптироваться, а не следовать четким инструкциям и схемам. Развитие фантазии, возможность поиска альтернативных решений и творчество возможны только там, где есть для этого «поле»/свободная зона и нет четких алгоритмов действий. А положительный эффект от обучения там, где есть положительная эмоция и подкрепление. Поэтому руководствоваться нужно, прежде всего, отношением ребенка к кукле: он должен ее любить, она должна вызывать положительные эмоции. Идеально, если кукла — результат ручной работы и ребенок принимал участие в ее создании, например, помогал маме с выбором ткани или сам приклеивал волосы кукле. Такая кукла точно не станет для малыша обезличенной и сможет отработать свои задачи, а главное — подарить ощущение тепла и близкой связи с родителями, даже когда их нет рядом. Пройдите тестЗависим ли ребенок от компьютерных игр Ваш ребенок много времени проводит с планшетом или за компьютером? Узнайте, есть ли основания беспокоиться.

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