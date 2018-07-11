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Супер Костик, Гном Гномыч и дочка Артура Пирожкова: как российские родители зарабатывают на детях в Instagram
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Супер Костик, Гном Гномыч и дочка Артура Пирожкова: как российские родители зарабатывают на детях в Instagram 

Bigpicture.ru 11 июля 2018
Фото: Bigpicture.ru
Как в два года стать блогером и начать зарабатывать? Надо родиться в семье бизнесменов, но не тех, что ворочают корпорациями, а тех, что решили превратить в бизнес-проект собственный очаг. Тогда твое детство пройдет под чутким присмотром камеры смартфона, а став старше, ты сможешь говорить уже своим детям: «Я в твои три года уже семью кормил». Примерно такой расклад ждет двухлетнего Костю из Москвы, пятилетнего сына Евгения Плющенко или дочку Александра Реввы — вы, вероятно, знаете их по никам в инстаграме Super Kostik, Гном Гномыч и Amelirevva. И да, зарабатывать на детях в России сегодня, похоже, тренд.
Если посмотреть на аккаунт Супер Костика внимательнее, отбросив первые эмоции, возникающие при виде больших детских глаз, то можно подумать, будто у взрослых за кадром шизофрения (но с этим можно и ошибиться). Родители пишут от имени маленького сынишки заявления, мотивационные коуч-призывы и даже дают советы об отношениях (легко и смешно, но все же). Если пролистать аккаунт Костика до первых публикаций (они размещены в мае 2017 года), можно увидеть хештеги #бизнесмолодость и детское непонимание — ребенок, не отрываясь, смотрит за камеру (очевидно, на папу или маму) и повторяет за ними движения. Так и слышится: «Улыбнись», «Потанцуй», «Покажи, как ты умеешь» и все в таком роде. Тут, как вы понимаете, и бизнес, и молодость.
21 Дек 2017 в 10:17 PST  18 Фев 2018 в 8:10 PST  6 Апр 2018 в 9:10 PDT  У Костика 75 с небольшим тысяч подписчиков. Это при том, что родители сделали из него блогера всего год назад. Но есть в российском инстаграме и дети, которые начали гораздо раньше. Например, пятилетняя Амели Ревва — младшая дочка Александра Реввы (Артура Пирожкова, бабушки легкого поведения и резидента Comedy).
«Жил-был лев! Он был о-о-очень маленький, потому что вдалеке…» — значится подпись под одной из сотен публикаций Амели. Скорее всего, блог ведет папа-шутник.
«Посуду вымыла, дом построила и сломала (из подушек), буквы написала, уравнение решила… с такой загруженностью спасает только медитация! Огонь, детка!» — а это уже, вероятно, пишет мама девочки.
У Амели 338 тысяч подписчиков, и да, в свои пять лет она не только инстаблогер, но и модель. На некоторых публикациях девочки нетрудно заметить брендированные вещи — ненавязчивая реклама, судя по всему, должна обеспечить ребенку комфортное будущее.
4 Май 2018 в 2:55 PDT  8 Июл 2018 в 6:49 PDT  14 Мар 2018 в 8:41 PDT  Третий ребенок, о котором мы хотим сказать, — это пятилетний Саша Плющенко. Мама Яна Рудковская придумала ему прозвище Гном Гномыч и тиражирует это при любом удобном случае. Конечно, Гном Гномыч тоже модель и тоже известный блогер, аккаунт которого насчитывает 303 тысячи подписчиков.
«Доброе утро, наша подруга [имя и бренд мы пропустим] едет с очередной коллекцией бренда [снова пропуск] на выставку Play Time в Париже, коллекция посвящена равноправию во всем, под названием [опять реклама]. Мы желаем бренду удачи! [Реклама] — первый русский детский бренд, который такими темпами завоевывает международную аудиторию! Я с большим удовольствием его ношу», — гласит подпись под фотографией улыбающегося Гномыча.
Вы верите, что это писал сам Саша? Мы — нет.
1 Июл 2018 в 12:30 PDT  6 Июл 2018 в 11:07 PDT  8 Июл 2018 в 9:19 PDT  Отметим, что российские родители — как известные, так и не очень — переняли тренд вести детские инстаблоги у западных «коллег». Так, например, одной из самых известных мировых инстазвезд еще в 2014 году стал Райкер — мальчишка под ником @ministylehacker. Сейчас у него более 300 тысяч подписчиков, он по-прежнему популярен и рекламирует различные бренды.
Также в Америке пользователи инстаграма очень любят малышку Мишель (@ewkak) и модницу Милли-Бэль (@milliebellediamond). Все эти ребятишки зарабатывают сотни тысяч долларов не только в сети, но и работая моделями детской одежды и игрушек. С детства им прививается зависимость от постоянного внимания и популярности. Как сложится их дальнейшая взрослая жизнь, если внимание пропадет, неизвестно. Однако история, к сожалению, знает немало примеров, когда из популярных детей, изнеженных вспышками софитов, вырастали несчастные, одинокие, озлобленные взрослые.
15 Июн 2018 в 12:50 PDT  23 Июн 2018 в 7:12 PDT  24 Июн 2018 в 2:12 PDT
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