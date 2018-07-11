Дочь знаменитого артиста дала умереть ребенку и сошла с ума

Очередной эфир программы «Пусть говорят» посвятили самому известному «грустному клоуну» СССР Леониду Енгибарову . В шоу приоткрыли завесу тайн с жизни его семьи.

О личной жизни известного артиста мало, что известно. В 1964 году он познакомился с журналисткой Ярмилой Галамковой. Через год у влюбленных родилась дочь Барбара.

В возрасте 37 лет, в 1972 году Леонид умер из-за проблем с сердцем. Через пять лет погибла и мать его ребенка. Оставшись одна, дочь клоуна и журналистки вскоре исчезла из виду. С ней пытались наладить отношения родственники из Еревана, но не получилось, сообщает Teleprogramma.pro.

Жизнь Барбары сложилась трагически. Родив сиамских близнецов, она была вынуждена выбирать, кому из сыновей оставаться в живых. Женщина так и не смогла простить себе гибель второго ребенка. Дочери Енгибарова было настолько тяжело жить с этой бедой, что она прекратила общение со спасенным сыном Петером, оставив его.

В студии «Пусть говорят» родственники клоуна раскрыли страшную тайну. Оказывается, дочь великого клоуна практически сошла с ума от горя. Однако, несмотря на все посланные судьбой испытания, Петер пошел по стопам знаменитого деда.

Сенсацией стало то, что в студии Дмитрия Борисова появился человек, утверждающий, что именно он — сын Барбары. По словам молодого человека, о своем родстве с Леонидом Енгибаровым он узнал в 12 лет.

По его признанию, решение посвятить себя цирку пришло к нему постепенно. Теперь без этой профессии он не мыслит своей жизни.

Однако гости «Пусть говорят» не поверили молодому человеку. Они посчитали, что он самозванец, который хочет нажиться на имени известного клоуна.

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