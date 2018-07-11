Душераздирающие эмоции отцов, выдающих дочек замуж, запечатлели на фото

Для любого родителя ребёнок всегда остаётся маленьким, даже если он уже под два метра ростом или готов завести собственную семью. Отношения отцов и дочерей — это всегда особая, трогательная история. Именно папы часто плачут как дети, выдавая дочек замуж. Впервые увидев свою девочку в свадебном платье, даже самые суровые мужчины не в силах сдержать эмоции. А фотографы стараются запечатлеть эти невероятные моменты на камеру. Собрали для вас свадебные фотографии, которые буквально пропитаны отцовской любовью.