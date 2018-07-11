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Душераздирающие эмоции отцов, выдающих дочек замуж, запечатлели на фото
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Душераздирающие эмоции отцов, выдающих дочек замуж, запечатлели на фото 

Ридус 23 часа назад
Фото: Ридус
Для любого родителя ребёнок всегда остаётся маленьким, даже если он уже под два метра ростом или готов завести собственную семью. Отношения отцов и дочерей — это всегда особая, трогательная история. Именно папы часто плачут как дети, выдавая дочек замуж. Впервые увидев свою девочку в свадебном платье, даже самые суровые мужчины не в силах сдержать эмоции. А фотографы стараются запечатлеть эти невероятные моменты на камеру. Собрали для вас свадебные фотографии, которые буквально пропитаны отцовской любовью.
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