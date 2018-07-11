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Фото ню как у Бейонсе, имя как у Кардашьян: Cardi B объявила о рождении дочери
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Фото ню как у Бейонсе, имя как у Кардашьян: Cardi B объявила о рождении дочери 

WMJ.ru 11 июля 2018
Фото: WMJ.ru
25-летняя рэперша Cardi B впервые стала мамой — выясняем, каким звездам она передала «привет», объявляя о рождении малышки.
Cardi B опубликовала у себя в Instagram портрет, подозрительно напоминающий беременную фотосессию Бейонсе, которая, объявляя о скором рождении двойни, стала героиней масштабной цветочной съемки. А вот выбранной для малышки имя подошло бы любой новорожденной девочке в семье Кардашьян: оно странное и начинается на «к».
— подписала фото девушка. Ее супруг, 26-летний рэпер Offset, опубликовал еще один портрет беременной жены. Кстати, если для певицы Культура стала первым ребенком, то для него этот опыт отцовства уже четвертый: у него растут двое сыновей и дочь, рожденные разными женщинами в предыдущих отношений.
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Фото:Instagram
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