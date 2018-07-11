Она оставила своего ребенка с собакой из-за чрезвычайной ситуации. Но не ожидала увидеть это, когда вернулась домой!

У одной женщины был очень умный, послушный и верный пес. Она настолько ему доверяла, что могла оставить своего ребенка с ним, когда ее срочно вызывали на работу. Она работала врачом и бывали случаи, когда ее вызывали на работу даже ночью. Но когда она возвращалась домой, то всегда находила ребенка, беспробудно спавшим с псом, который преданно смотрел на него. Но однажды произошел очень трагический случай…

Женщина, как обычно, оставила ребенка в «руках» своего верного пса и отправилась на срочный вызов в больницу. Когда она вернулась, то обнаружила довольно неприятную сцену, кругом был полный беспорядок. Детская кроватка разломана, пеленки и одежда порваны в клочья и по всей комнате были пятна крови. В шоке, женщина начала искать ребенка.

Вдруг, она увидела, как верный пес, выполз из-под кровати. Он был весь в крови и вылизывал рот, как будто он только что закончил с вкусной едой.

Женщина, ужаснувшись, предположила, что пес съел ее ребенка. Без долгих раздумий она начала бить пса палкой и забила его до смерти. Но когда она продолжила поиски «останков» ей ребенка, то увидела следующую сцену.

С другой стороны кровати сидел ее ребенок, который, хотя и был голый, но был полностью невредим, а рядом с ним, под кроватью, лежало тело змеи, которое было разорвано на куски, после ожесточенного боя между змеей и псом, который теперь тоже был мертв. И тут женщина начала понимать, что произошло в ее отсутствие. Пес напал на змею, чтобы защитить ребенка.

Но уже было слишком поздно, чтобы загладить свою вину, потому что из-за нетерпения и гнева, она убила верного пса. Как часто мы недооцениваем людей и рвем их в клочья своими резкими словами и делами, прежде чем мы разберемся со сложившейся ситуацией?

Это называется грех самонадеянности. Набравшись немного терпения, можно значительно сократить основные ошибки, которые мы делаем на протяжении всей жизни.