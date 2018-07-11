Топ-20 идей как отметить детский день рождения весело

Устроить яркий и веселый день рождения своему ребенку можно довольно просто и недорого, главное желание и немного творческого вдохновения. Есть четыре момента, на которые нужно обратить внимание. Рассмотрим по 5 идей для каждой составляющей идеального праздника.

Изюминка вечеринки

Для начала нужно придумать тему вечеринки или некий сюрприз для именинника и всех его гостей. Это будет основным моментом, который сделает праздник веселым, ярким и запоминающимся:

Тематическая вечеринка. Это может быть пиратская, звериная, волшебная вечеринка, бал монстров или привидений. Костюмы могут быть номинальными, простыми, достаточно обозначить принадлежность к любому герою простым галстуком, повязкой, значком или нашивкой, любой деталью гардероба. Оформление комнаты и стола в этом случае должно быть согласно выбранной теме, но об этом чуть позже.

Аквагрим. Краски или карандаши по телу стоят совсем недорого. Всем пришедшим гостям можно в начале вечеринки нанести тематический грим на лицо. Дети будут в восторге. Но необходимо предварительно с родителями всех гостей согласовать этот вопрос и получить разрешение.

Пиньята. Эта игрушка понравится всем без исключения. Она представляет собой полую большую игрушку из папье-маше, которая наполнена конфетами. Пиньяту подвешивают вверх и в определенный момент праздника разбивают палками. Из нее высыпаются конфеты, и каждый собирает себе горсть. Очень веселое развлечение. Пиньята родом из Мексики. Там ее делают не только на детские праздники. Мама легко смастерит ее самостоятельно из бумаги и клея. По форме она может быть любой. Традиционно это геометрические фигуры. Пиньяту можно украсить цветной бумагой, лентами, мишурой, любыми аппликациями. Ее внешний вид можно соотнести с тематикой вечеринки.

Приглашение аниматора, любого, любимого детьми героя. Это может быть наемный актер или любой взрослый из семьи, переодетый в соответствующий костюм.

Продумайте неожиданную смену событий в середине вечера, например, как будто отключили свет. В новых условиях ребятам снова станет интересно следовать вашим инструкциям, вечер заиграет новыми красками.

yandex_ad_1 Очень важно быть вместе с детьми на протяжении всего вечера, тога праздник не выйдет из-под контроля, и получиться добрым и веселым.

Идеи для праздничного стола

Детский стол ко дню рождения должен быть особенным. Если сервировать обычные блюда по-особому, то настроение у праздника станет задорным и веселым. Что можно предложить из закусок и как оформить:

Оставьте меню таким, как вы привыкли. Это могут быть фрукты, конфеты, пирожные, гарниры в виде картошки и мясные блюда. Сделайте акцент на фрукты и сладости, пусть у детей будет настоящий праздник.

Фрукты можно подать на шпажках, вперемешку разложенные в маленькие контейнеры и разрезанные на кусочки. Можно организовать фондю для каждого с фруктами и шоколадом или иным соусом.

Организуйте детям кэнди-бар. Это небольшой сладкий стол из порционных сладостей. Можно сделать именные пирожные или сладкие наборы с декором и подписью.

Сервируйте стол одноразовой бумажной посудой с изображениями любимых героев мультфильмов или той же тематики, что и вечеринка.

Украсьте не только стол, но и стулья. Для этого можно использовать ленты и искусственные цветы.

yandex_ad_2 Идеи для оформления комнаты

Идеи оформления помещения для детского праздника должны сочетаться с тематикой вечера, если вы выбираете что-то особое. Если праздник организован в свободном стиле, то подойдут следующие варианты:

шарики, наполненные гелем. Они поднимутся к потолку и комната преобразиться. К ним привяжите яркие ленты;

плакаты, надписи, флажки, постеры. Это можно сделать самостоятельно или купить в магазине. Такая продукция стоит совсем дешево;

для девочек можно использовать перья, боа или тюль в оформлении комнаты к празднику;

стенгазеты, сделанные родственниками и друзьями. Это стоит продумать и изготовить заранее, подговорив всех о том, чтобы именинник был не в курсе. Используйте фотографии виновника торжества и его друзей, близких;

используйте серпантин или дождик для декора комнаты. Его можно развесить на нитку под потолком, в проеме дверей и окон.

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Для детского праздника переборщить с украшением нельзя, тем не менее, старайтесь, чтобы все гармонировало.

Развлечения и игры

Наверное, главным в детском празднике являются игры и развлечения. Вот что можно предложить ребенку и его гостям:

Квесты. Сегодня дети очень любят это развлечение. Конечно, оно подойдет для тех, кто празднует на довольно большой территории или на улице, но придумать можно задания и для маленького помещения. Игра продумывается взрослым заранее, задания пишутся на карточках и прячутся по ходу игры. В конце обязательно должен быть приз. Это может быть какая-то вещь, любое угощение или сюрприз в виде мультика, аниматора, забавной игры.

Мастер-классы. Дети охотно займутся мастерством или готовкой вместе с взрослым или аниматором. Нужно подумать, какая аудитория соберется на празднике, и узнать их интересы, по возможности. Девочкам может быть интересна стряпня. Сделайте вместе печенье или десерты. Можно сшить или сплести куколку или украшение. Мальчики охотно помастерят из теста или глины. Лепка будет интересна разнополой аудитории. Для этого развлечения нужно подготовить заранее все необходимые ингредиенты и составляющие. Выбирайте несложные идеи, ведь детям важен быстрый результат.

Научите детей прыгать в «резиночки». Это игра из нашего детства, а современные девочки и мальчики ее не знают. Подготовьте резинку, соединенную в кольцо, вспомните приемы. Поиграйте вместе с детьми, покажите им, как нужно выполнять прыжки и расскажите правила.

Подвижные игры. Жмурки подойдут для детской компании, которая собралась в просторном месте.

Настольные или напольные игры. Для тех, кто стеснен в пространстве, подойдут настольные игры. Падающая башня — удивительная и занимательная настольная игра для детей и взрослых. Она состоит из брусков, которые нужно по очереди вынимать из общей башни. Еще одна подвижная игра, которая не требует много места — «Твистер». На коврике с кругами разного цвета игроки становятся ногами и руками на разные круги по заданию противоположной команды.

Поиграйте вместе с детьми. Это доставит удовольствие и вам и вашим детям. Такой праздник они точно никогда не забудут.