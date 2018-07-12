Комары и кукуруза: что вас ждет на российском юге

«Горячая кукуруза!»: что ждет семью на российском юге

Собрались отдохнуть с детьми на юге России? Неважно, куда вы едете: в Евпаторию, Анапу или на Азовское море — есть вещи, которые объединяют все курорты без исключения. Узнайте, что вас ждет!

Тетка с кукурузой. Вы точно не на вокзале? Да нет же, вот море, вот шезлонг, а вот коляска с вашим спящим младенцем… Впрочем, уже не спящим: протяжный вопль «Горя-а-ачая кукуруза!» мёртвого поднимет.

Борщ и шашлык во всех кафе. И, конечно, повара не жалеют уксуса. Еда для детей до 3 лет? Кабачки и паровые котлеты? Ха-ха-ха. Вареная картошка, макароны и огурцы — вот ваш максимум здорового питания.

Комары. Такое ощущение, что огромные таёжные кровопийцы тоже прилетают сюда погреться. И, конечно, не один раз укусят ваше дитя.

Лавки с сувенирами на каждом шагу. Вырвиглазных цветов магниты и брелоки, браслеты из ракушек, мыло с вином и целебной грязью, детские тельняшки и футболки с надписью «Чёрное море»… Мамы пятилеток завидуют мамам грудничков: проще успокоить орущего младенца, чем прекратить многочасовые капризы «Ну купи-и-и!».

Знакомые напитки. После химических соков Турции и Таиланда это существенно облегчит вам жизнь. Детей вы без проблем напоите компотом и кефиром, а сами вечером расслабитесь за бокалом вина или кружкой пива.

Экскурсии на старом ПАЗике. Конечно, на курортах есть и современные автобусы, но если гнаться за экономией… Детей будет укачивать, а еще им будет жарко, душно, хотеться пить и писать каждые 30 минут.

Русские ретро-хиты. В отеле, на пляже, в кафе и автобусе — навязчивые мелодии из 80-х везде. К концу отпуска ваши дети будут уверенно напевать: «Белые ро-озы, бе-е-елые ро-о-озы…» на радость бабушкам.

Цены выше, чем в Москве. 1000 рублей за маленькую пачку памперсов, 60 р. за баночку кабачкового пюре… Наценки в курортных посёлках заметно опустошат родительский кошелек.

Банан, ватрушка и другой водный экстрим, знакомый с детства. О наборе очередной партии добровольцев организатор с шутками-прибаутками не раз объявит в мегафон. (Пришли на пляж в дневной сон ребенка? Ну извините.)

Все говорят по-русски и в целом открыты и доброжелательны: и персонал, и туристы. Особенно к детям, которых каждый проходящий попытается угостить мороженым или подтаявшей шоколадкой. И что вы, мамаша, злитесь? Ребенок уже жует и доволен!