Мила Кунис высмеяла слухи о своей третьей беременности

Мила Кунис стала лицом нового выпуска журнала Cosmopolitan , в интервью которому рассказала о своем муже, детях и семейной жизни. Актриса призналась, что не читает таблоиды, поэтому не знает, что о ней пишут, но на вопросы о разладе отношений с Эштоном Катчером и очередной беременности отвечает регулярно.

Актриса рассказала, что часто видит кричащие заголовки в таблоидах, но старается не читать содержание этих новостей, потому что по большей части они оказываются нелепыми слухами. В частности, Мила высмеяла недавние сообщения таблоидов о том, что беременна в третий раз. Кунис заявила, что пока двоих детей им с Эштоном достаточно и все они очень счастливы. Напомним, что Мила и Катчер в браке с 2015 года, они воспитывают двоих детей — дочь Уайатт Изабель и сына Димитрия Портвуда, который появился на свет в ноябре 2016. попкорнnews