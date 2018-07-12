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Мила Кунис высмеяла слухи о своей третьей беременности
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Мила Кунис высмеяла слухи о своей третьей беременности 

Попкорн News 19 часов назад
Фото: Попкорн News
Мила Кунис стала лицом нового выпуска журнала Cosmopolitan, в интервью которому рассказала о своем муже, детях и семейной жизни. Актриса призналась, что не читает таблоиды, поэтому не знает, что о ней пишут, но на вопросы о разладе отношений с Эштоном Катчером и очередной беременности отвечает регулярно.
Актриса рассказала, что часто видит кричащие заголовки в таблоидах, но старается не читать содержание этих новостей, потому что по большей части они оказываются нелепыми слухами. В частности, Мила высмеяла недавние сообщения таблоидов о том, что беременна в третий раз. Кунис заявила, что пока двоих детей им с Эштоном достаточно и все они очень счастливы. Напомним, что Мила и Катчер в браке с 2015 года, они воспитывают двоих детей — дочь Уайатт Изабель и сына Димитрия Портвуда, который появился на свет в ноябре 2016. попкорнnews
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