«Папина гордость»: Сергей Жуков признался в любви старшей дочери

Музыкант Сергей Жуков часто посвящает семье трогательные публикации в своем Инстаграм-аккаунте. Мужчина не привык скрывать чувств ни к детям, ни к жене. Но наиболее трепетные чувства артист испытывает к своей старшей дочери Александре, которую поблагодарил за то, что она находит время не только на него, но и на своих младших братьев и сестер.

42-летний певец и композитор Сергей Жуков славится среди поклонников не только трогательными композициями, но и умением быть романтиком буквально во всем. Мужчина часто радует подписчиков своего микроблога трепетными текстами, адресованными жене и детям. Но из всех прочих публикаций артиста неизменно выделяются те, что он посвящает старшей дочери от первого брака. 17-летняя Александра вместе с матерью проживает в Соединенных Штатах и потому ей редко удается провести время с отцом. Впрочем, каждая такая возможность обязательно используется девушкой, после чего счастливый родитель посвящает ей очередное восторженное письмо в сети. Так случилось и на днях.

Сейчас Сергей вместе с семьей отдыхает в Испании, куда смогла прилететь и Саша. Гордый поступком наследницы артист сообщил, что девушка на самом деле очень загружена учебой и работой, но даже несмотря на это, нашла время, чтобы провести его в кругу второй семьи отца. «Минута папиной гордости и грусти. Гордости, за такую чудесную красавицу, в которую ты превратилась моя доченька. Гордости, за то, что несмотря на тяжелейший период подготовки в самый сложный учебный год, работы, которую ты отложила, ты нашла время приехать к нам и отдохнуть со своими братишками и сестренками, бабушкой! Спасибо тебе, что ты у нас такая… А грусть, грусть папина всегда в том, что скоро ты улетишь, тебя снова будут ждать большие свершения, а я все так же буду любоваться тобой, звонить и говорить, как я тебя люблю и верю в тебя! Наслаждайся солнечными деньками отдыха, Сашуленька!», — написал Жуков под снимком Александры.

Поклонники артиста порадовались семейному счастью своего кумира и сообщили, что Саша растет настоящей красавицей. «Красавица! Лапочка дочка» «Дочка какая красивая у вас» «Сережа, какая она у тебя уже взрослая и такая красивая… глаз не отвести» «Какие теплые слова. Вы потрясающий папа» «Уже невеста! Красивая какая!» «Мечта любой девочки услышать такие слова от папы» К слову, недавно Сергей вызвал зависть у изрядной доли мужского интернет-сообщества, когда опубликовал в сети снимок своей супруги в нижнем белье.