Больным детям в Приморье не хватает лекарств

Родители детей с инсулиновой зависимостью ощущают острую нехватку необходимых лекарственных препаратов в Приморье. Они начали опасаться, что плачевную ситуацию с лекарствами для их детей растянут до выборов губернатора, а потом вовсе забудут о проблеме. Об этом сообщило ИА «Восток‐Медиа».

Инициативная группа планирует третий раз встретиться с краевым вице-губернатором Павлом Серебряковым и обсудить проблему инсулинозависимых детей. Однако решение данного вопроса пока остается без ответа.

С вице-губернатором уже состоялось две встречи. Он поручил собрать данные обо всех приморских детях с инсулиновой зависимостью и сообщил на последней встрече, что информация уже получена. Но на данный момент не произошло никаких движений в решении проблемы нехватки лекарств.

Департамент здравоохранения Приморья сообщил, что все 397 приморских детей с диабетом имеют инсулиновую помпу и получают лекарства в должной мере. Но члены инициативной группы отметили, что государство не помогает закупать родителям расходные материалы. К ним относятся иглы для шприц-ручек, тест-полоски для глюкометров, инфузионные наборы для помпы.

В ведомстве уточнили, что из бюджета края ежеквартально выделяется выплата на расходные материалы к глюкометрам для инсулинозависимых детей. Ей пользуются 223 семьи. В 2017 году на данные цели выделили 2 629 682,58 рублей. Однако родителям этих денег не хватает. Они получают четыре тысячи рублей в квартал и в день могут купить лишь по четыре полоски для глюкометра. В то время как инсулинозависимым детям нежно мерить уровень сахара в крови по 10-20 раз за сутки.

Мамы детей с инсулиновой зависимостью продолжают добиваться решения данной проблемы и обращаются во все инстанции.

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