Как совместить материнство и работу дизайнера: 4 истории

Попросили дизайнеров Ксению Мезенцеву, Дашу Ухлинову, Анастасию Каменских и Галину Юрьеву рассказать, как они совмещают профессию с материнством. У наших сегодняшних героинь десять детей на четверых. Каждая из них пользуется собственными лайфхаками, которые позволяют все успевать и при этом сохранять комфортную обстановку в семье.

Я всегда провожу с детьми утро — с 7:00 до 9:30. Потом целую младшую дочь, завожу в сад старшую, и до 18:00 работаю. Вечер тоже стараюсь проводить с детьми. После того, как девочки уходят спать, начинается социальная жизнь — любимый муж, мероприятия, и работа, если не все запланированное закончено. Я control freak (любитель все держать под контролем). Мои дети с рождения на четком режиме и живут по расписанию — спят, едят, гуляют, занимаются и играют. Тем самым я пытаюсь избавиться от непредсказуемости.

Со времен корпоративного мира я строго придерживаюсь правила — все, что хочешь сделать, внеси в ежедневник, и вечером вычеркни все сделанное, а не сделанное перепиши на следующий день. Необходимо повышать собственное КПД и использовать каждую свободную минуту. В машине, например, я делаю кучу звонков и отвечаю на почту.

У меня две дочери — им 2,5 года и почти год. Но паузу в работе я не делала. Наоборот, во время первой беременности активно занималась стройкой, в том числе своей квартиры, а во время второй одновременно вела 3 проекта и заканчивала обучение в «Деталях». Я привыкла много работать, и сон по 5 часов в сутки — для меня не редкость. Было время, когда я одновременно была генеральным директором крупной компании в Москве и получала MBA в Columbia University в Нью Йорке. После этого ничего не страшно.

Я очень хочу, чтобы мои девочки выросли с пониманием того, что карьера — это важная часть жизни каждого человека. Хочется, чтобы они получили образование и обязательно выбрали профессию, работу, открыли свое дело, которое бы их вдохновляло, чтобы они стремились стать лучшими в том, чем решили заняться. А этому можно научиться только в семье и только от родителей.

Примерно год-полтора после появления первого ребенка я не вела полноценные проекты, максимум консультации. Со вторым работала вплоть до самых родов и практически сразу после них. Но во многом это оказалось возможно благодаря поддержке и помощи со стороны семьи. Муж берет на себя значительную часть ухода за детьми, домработница поддерживает чистоту в доме, иногда прибегаем к помощи няни, например, когда нужно забрать детей из сада.

У меня очень самостоятельные девочки — при необходимости они могут сами себя занять и даже перекусить. Поэтому у меня получается работать даже из дома, когда они рядом. Выручает свой кабинет, в который нельзя заходить, когда мама работает.

Не всегда легко совмещать материнство с работой на себя и содержанием своей рабочей команды. Это большая ответственность, быстро меняющийся график. А у детей есть свои занятия, детский сад, дополнительные курсы, да и им просто хочется погулять.

Сейчас иногда беру детей с собой на выезды в салоны мебели. Старшая дочь уже активно интересуется живописью, ей интересно рассматривать красивые и исторические интерьеры — в этом отношении мне с ней проще.

Один из главных лайфхаков, который работает не только для мам и дизайнеров — это планирование. По времени четко планировать не всегда получается, а вот списки дел на день, на неделю и на месяц мне хорошо помогают. Еще я стараюсь вставать пораньше, хотя всегда считала себя самой настоящей совой. Но сейчас понимаю, что все дело в привычке. Утром можно успеть сделать как раз большую часть дел, чтобы разгрузить вечер для семьи.

За время профессиональной деятельности у меня появилось двое детей с разницей в два года. Во время обеих беременностей я работала до восьмого месяца. Когда родился первенец, сын Саша, я взяла небольшую паузу. Через три месяца начала выезжать с ним на работу, так как кормила грудью. А со вторым ребенком не уходила в декрет совсем — стала с дочкой выезжать на работу через месяц после родов. Пока я на встрече, ребенок гуляет с няней. Это позволило сохранять грудное вскармливание достаточно долго.

Конечно, моим детям не хватает меня в той мере, в какой нужны мамы в их возрасте. Но я стараюсь в зависимости от ситуации расставлять фокусы внимания на детей.

У моей напарницы Ирины тоже двое детей, поэтому мы можем гибко подходить к организации рабочего процесса. Как компенсирую недостаток внимания? Выходные и отпуска полностью посвящаю детям! Я рада, что выбрала профессию дизайнера — меня вдохновляет мысль, что я делаю людей более счастливыми, а мир более красивым.

С первыми детками я почти не делала паузы — просто делила работу с коллегой. Я в основном выполняла чертежи, разные подборки, запросы — все, что можно сделать удаленно из дома. Коллега встречалась с заказчиками и выезжала на надзор, в салоны.

Когда сыновья стали старше, я уже работала самостоятельно, но только пока они были в садике, а потом и в школе. Иногда по выходным дням муж оставался с детьми, а я ездила на встречи с заказчиками и на объекты, но не каждые выходные — самой тоже хотелось проводить время всей семьей.

Сейчас с малышами я совсем не беру новых проектов — близнецам нужно намного больше внимания и сил, многое в их жизни требует моего личного присутствия и активного участия.

Пока периодически пишу небольшие заметки и комментарии для интерьерных рубрик, например, для раздела «Дом/интерьер» журнала «Лиза», консультирую знакомых, даю советы по планировке или отдельным решениям. Успех в профессии я отложила на то время, когда девчонки подрастут и не будут сильно во мне нуждаться.