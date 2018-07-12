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Королевская двойня родилась в Колыванском районе
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Королевская двойня родилась в Колыванском районе 

Все новости Новосибирской области 12 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В июне в Колыванском районе отделом ЗАГС зарегистрировано две двойни, сообщает «Трудовая правда». Одна из них — необычная, это королевская двойня. То есть, практически одновременно у родителей появились мальчик и девочка внешне очень похожие между собой. «Девочку родители назвали Валерией, а мальчика — Савелием. Имя Валерия означает „здоровье“, „здравствовать“. Савелий в переводе с латинского означает „простой“, „неприхотливый“, — поделилась новостью начальник отдела ЗАГС Елена Чалых.
Королевская двойня — особая каста малышей. Они, точно так же как и обычные близняшки или двойняшки, увидели этот мир в один день. Но при всем этом у них есть одно важное существенное различие: эти карапузы имеют разный пол.
Напомним, в апреле нынешнего года в Новосибирском городском перинатальном центре, известном как роддом №4, радостное событие — женщина родила четверню. На свет появились мальчик и три девочки. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников распорядился оказать всю необходимую поддержку семье.
До этого четверня появлялась в Новосибирске шесть лет назад — жительница Академгородка родила сразу — по двое мальчиков и девочек. Малыши появились на свет в роддоме городской клинической больницы №1. Несмотря на то, что они родились раньше срока, каждый младенец был больше килограмма. Мэрия Новосибирска выделила для счастливой семьи просторную трехкомнатную квартиру в новом доме.
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