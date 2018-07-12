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В Ярославле женщину осудили за мошенничество в отношении детей
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В Ярославле женщину осудили за мошенничество в отношении детей 

АиФ 9 часов назад
Фото: АиФ
В Ярославле осудили жительницу Волгоградской области, которая обманула двух девочек. Она показала подросткам «фокус» с исчезновением золотых украшений.
Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, женщина орудовала в городе в течение нескольких лет. Как правило, жертвами становились дети. На улице она подходила к девочкам и предлага исполнить самое заветное желание.
Двое детей поверили ей. Она попросила девочек принести из дома золотые украшения, тетрадь и носок. После «фея» упаковала драгоценности в бумагу. Незаметно для детей, она доставала ювелирные украшения и отдавала пустой носок. верток можно было разворачивать только дома.
Узнав о фокусе, родители обратились в полицию. Женщину удалось найти. Ранее она уже была судима за аналогичные преступления. Мошенницу приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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