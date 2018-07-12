Супермодель показала, как выглядит ее тело через 2 недели после

А ее осыпали оскорбительными комментариями.

Кэндис Свейнпол — одна из самых известных ангелов Victoria’s Secret, и самая высокооплачиваемая бикини-модель в мире. За каждый рекламный пост в купальнике или белье какого-либо бренда она получает около 50 000 фунтов стерлингов (почти 4 миллиона рублей).

Точнее, получала — еще зимой. Будут ли теперь ей столько платить — неизвестно. Потому что теперь Кэндис еще и молодая мама. Ее сын Ариэль появился на свет 19 июня. А спустя всего две недели Кэндис с мужем выбралась на пляж, и папарацци засняли ее в бикини.

Хейтеры сразу набросились на модель, возмущаясь тем, что выглядит она, мягко говоря, не слишком соблазнительно. Выступающий живот, растяжки на бедрах… Далеко не столь сексуально, как до беременности.

Свейнпол не сдержалась и ответила всем публично. «Люди настолько жестоки по отношению друг к другу. В наши дни стандарты красоты иногда невозможны. Мне не стыдно показывать мой живот. Я горжусь им на самом деле… Я носила сына там 9 месяцев. Думаю, я заслужила право иметь маленький животик».

Молодая мама предположила, что была бы она обычной женщиной, никто бы ей и слова не сказал: «Это потому, что я модель? Ну, мы тоже нормальные люди, поэтому позвольте мне спокойно наслаждаться пляжем, пожалуйста».

И действительно, для родившей несколько дней назад женщины Кэндис выглядит вполне нормально. И то, что она модель, на физиологии, увы, вряд ли как-то скажется. Другое дело, что звездам стоит учитывать интерес к своей персоне и свой публичный статус, и стараться не попадать в ситауции, когда твои снимки в неприглядном виде будут растиражированы по всему миру. Особенно, если сама же потом из-за этого переживаешь.

Например, коллега Кэндис, Рози Хантингтон-Уайтли показала свою фигуру в бикини лишь через полгода после рождения малыша, только после того, как окончательно пришла в форму. Так же поступают многие топ-модели, которых, кажется, материнство сделало лишь стройнее. Мы собрали фото этих красоток с шикарными телами в одной фотогалерее.

Многодетные модели, которые стали еще стройнее после родов

Даниэла Пештова, 47 лет, трое детей. Больше фото моделей — по стрелке

Тайра Бэнкс, 44 года, ребенок

Марисса Миллер, 39 лет, двое детей

Адриана Лима, 36 лет, двое детей

Даутцен Крус, 33 года, двое детей

Кэндис Свейнпол показала «макияж века»

Звезды, которые признались в своих сексуальных проблемах

Читайте также: