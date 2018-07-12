Детский паровозик задавил ребёнка в кисловодском парке

Маленький ребёнок попал под колёса детского паровозика в парке Кисловодска, сообщили очевидцы в соцсетях.

Несчастный случай произошёл вечером 11 июля в центре кисловодского парка. Водитель аттракциона не заметил юного пешехода и переехал его задним колесом. Ребёнка госпитализировали с тяжёлыми травмами.

Подписчики сообщества разделились во мнениях. Одни предлагают запретить аттракцион и наказать водителя, другие считают, что в несчастном случае виноваты родители малыша, которые недостаточно внимательно присматривали за ним. Кроме того, жители Кисловодска пожаловались, что в пешеходной зоне парка постоянно катаются люди на гироскутерах, самокатах и электрокарах, и там становится опасно гулять с детьми.

Публикация от Кисловодск (@tipich_kislovodsk) 11 Июл 2018 в 1:40 PDT