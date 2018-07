Певица Sasha Gradiva жестко высказалась о детских садах и медицине в США

Как оказалось, американская культура воспитания детей сильно отличается от русской.

Sasha Gradiva, исполнительница хитов «Это просто дождь», «Заведу», «Не получилось, не срослось», эксклюзивно рассказала «Летидору» о культурных барьерах, с которыми столкнулась после рождения дочери в США.

Как и все мамы, Саша хотела дать ребенку самое лучшее. Она долго искала для малышки Умы хороший детский сад, но столкнулась с рядом трудностей. Певицу возмутило, что во многих садах США малыши ходят в помещении прямо в ботинках, вместо нормальной еды на обед едят различные снэки и сэндвичи.

We’ve got full mouth of teeth & lots of smiles for the #newyears2018 😆😘 ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ А у нас уже много — много зубов! Вот. ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀

Публикация от Sasha Gradiva (@sashagradiva)

27 Дек 2017 в 1:53 PST Кроме того, артистке не разделяет подход американских мам к манере одеваться — они могут отправиться в детский сад в пижаме:

С одной стороны, в этом нет ничего страшного. Но с другой, мы же моем голову не ради пафоса, а просто чтобы быть чистыми и опрятными, чувствовать себя уверенно и не вызывать неприязни у собеседника. В какой-то степени это и есть показатель уровня культуры и воспитания.

Также Sasha Gradiva считает «диким и неприемлемым» для себя способ лечения маленьких детей, который практикуется в США:

Меня напрягает американская медицинская система: например, они запросто могут прописать антидепрессант ребенку до годика.

Фото: Instagram@sashagradiva