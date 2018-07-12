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Певица Sasha Gradiva жестко высказалась о детских садах и медицине в США
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Певица Sasha Gradiva жестко высказалась о детских садах и медицине в США 

Letidor.ru 5 часов назад
Фото: Letidor.ru
Как оказалось, американская культура воспитания детей сильно отличается от русской.
Sasha Gradiva, исполнительница хитов «Это просто дождь», «Заведу», «Не получилось, не срослось», эксклюзивно рассказала «Летидору» о культурных барьерах, с которыми столкнулась после рождения дочери в США.
Как и все мамы, Саша хотела дать ребенку самое лучшее. Она долго искала для малышки Умы хороший детский сад, но столкнулась с рядом трудностей. Певицу возмутило, что во многих садах США малыши ходят в помещении прямо в ботинках, вместо нормальной еды на обед едят различные снэки и сэндвичи.
We’ve got full mouth of teeth & lots of smiles for the #newyears2018 😆😘 ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ А у нас уже много — много зубов! Вот. ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀
Публикация от Sasha Gradiva (@sashagradiva)
27 Дек 2017 в 1:53 PST  Кроме того, артистке не разделяет подход американских мам к манере одеваться — они могут отправиться в детский сад в пижаме:
С одной стороны, в этом нет ничего страшного. Но с другой, мы же моем голову не ради пафоса, а просто чтобы быть чистыми и опрятными, чувствовать себя уверенно и не вызывать неприязни у собеседника. В какой-то степени это и есть показатель уровня культуры и воспитания.
Также Sasha Gradiva считает «диким и неприемлемым» для себя способ лечения маленьких детей, который практикуется в США:
Меня напрягает американская медицинская система: например, они запросто могут прописать антидепрессант ребенку до годика.
Еще больше о малышке Уме, об отце девочки, и о том, почему певица вернулась в Россию, читайте ЗДЕСЬ.
Фото: Instagram@sashagradiva
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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