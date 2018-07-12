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Полицейские устроили праздник для именинника
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Полицейские устроили праздник для именинника 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 9 часов назад
Забайкальские полицейские вместе с воспитанниками детского социального учреждения отметили день рождения 5-летнего мальчика.
Сотрудники ОМВД России по Забайкальскому району взяли шефство над воспитанниками детского реабилитационного центра «Подросток», расположенного в селе Билитуй. Сразу после знакомства с воспитанниками центра полицейские ввели новую традицию — отмечать с ребятами праздники, первым из которых стал день рождения 5-летнего мальчика, оставшегося без попечения родителей.
Для виновника торжества и его друзей сотрудники полиции подготовили подвижные игры и загадки, а веселый клоун увлек детей в хоровод. Кроме того, полицейские пригласили ребят за праздничный стол с тортами и соком.
Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю
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