Полицейские устроили праздник для именинника

Забайкальские полицейские вместе с воспитанниками детского социального учреждения отметили день рождения 5-летнего мальчика.

Сотрудники ОМВД России по Забайкальскому району взяли шефство над воспитанниками детского реабилитационного центра «Подросток», расположенного в селе Билитуй. Сразу после знакомства с воспитанниками центра полицейские ввели новую традицию — отмечать с ребятами праздники, первым из которых стал день рождения 5-летнего мальчика, оставшегося без попечения родителей.

Для виновника торжества и его друзей сотрудники полиции подготовили подвижные игры и загадки, а веселый клоун увлек детей в хоровод. Кроме того, полицейские пригласили ребят за праздничный стол с тортами и соком.