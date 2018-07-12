Во Владимирской области с начала года родилось 6049 детей

3127 мальчиков и 2922 девочки появились на свет в первом полугодии 2018 года во Владимирской области, сообщает департамент здравоохранения администрации региона.

В сообщении говорится, что с начала года родилось 96 двоен и три тройни. Больше всего детей появилось на свет во Владимире — 3731, Коврове — 683 и Муроме — 638. В Александрове родилось 385 детей, в Гусь-Хрустальном — 308, в Кольчугино — 240.

100 детей родились в результате экстракорпорального оплодотворения. Эта процедура проводится в клиниках Владимирской области по ОМС.