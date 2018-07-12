Жасмин показала редкое фото старшего сына

Михаилу в августе исполнится 21 год.

Певица Жасмин любит делиться с подписчиками фото своих детей. На этот раз многодетная мама показала своего сына Михаила вместе с племянником Львом.

Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin)

11 Июл 2018 в 2:15 PDT Пока мой младший ребенок ползает по дому в своей любимой одежде — уменьшенной копии формы Месси, старший сын и мой племянник действительно заняты делом на стадионе ⚽️💪😄

— рассказала Жасмин.

Напомним, что с 1996 по 2006 год певица была замужем за бизнесменом Вячеславом Семендуевым, в 1997 году у певицы и ее экс-супруга родился сын Михаил. А в 2011 году Жасмин стала женой бизнесмена и миллионера Илана Шора , в этих отношениях в 2012-м появилась на свет дочь Маргарита, а в 2016-м — сын Мирон.

Дети певицы очень дружны. Старший сын старается часто приезжать к маме. Его сестра Маргарита в восторге, что может проводить время с братом. В свою очередь Михаил показывает девочке свою любовь.

С днём счастья, друзья 😘👍💋 #Деньсчастья #семья #любовь @m_semenduev @margaritashor

Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin)

20 Мар 2018 в 7:53 PDT Несмотря на большую разницу в возрасте, Михаил и Маргарита с легкостью находят общий язык. Певица этому безумно рада. Старший сын помогает маме и с младшим братом. Подписчики звезды в Instagram не раз отмечали, что у Жасмин замечательный первый ребенок. Аудитория много раз спрашивала у певицы, как ей удалось воспитать такого настоящего мужчину и помощника. Жасмин решила не раскрывать свои секреты до конца.

Старшему сыну 20, а младшему сегодня исполнилось 2, — есть в этом определенная магия и гармония чисел 😌 ❤️😘 🎉☀😊 #Жасмин #Мирон #Сынок #СчастьЕестьиОноЗоветМеняМамой

Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin)

25 Апр 2018 в 12:25 PDT Жасмин активно делится с подписчиками подробностями своей семейной жизни. Она даже ведет Instagram своей дочери Маргариты. Звездная мама старается как можно больше времени проводить со своими детьми.

Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin)

27 Июн 2018 в 11:34 PDT Фото: Instagram @jasmin