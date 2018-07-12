Ещё
Жасмин показала редкое фото старшего сына
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жасмин показала редкое фото старшего сына 

Letidor.ru 9 часов назад
Фото: Letidor.ru
Михаилу в августе исполнится 21 год.
Певица Жасмин любит делиться с подписчиками фото своих детей. На этот раз многодетная мама показала своего сына Михаила вместе с племянником Львом.
Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin)
11 Июл 2018 в 2:15 PDT  Пока мой младший ребенок ползает по дому в своей любимой одежде — уменьшенной копии формы Месси, старший сын и мой племянник действительно заняты делом на стадионе ⚽️💪😄
— рассказала Жасмин.
Напомним, что с 1996 по 2006 год певица была замужем за бизнесменом Вячеславом Семендуевым, в 1997 году у певицы и ее экс-супруга родился сын Михаил. А в 2011 году Жасмин стала женой бизнесмена и миллионера Илана Шора, в этих отношениях в 2012-м появилась на свет дочь Маргарита, а в 2016-м — сын Мирон.
Дети певицы очень дружны. Старший сын старается часто приезжать к маме. Его сестра Маргарита в восторге, что может проводить время с братом. В свою очередь Михаил показывает девочке свою любовь.
С днём счастья, друзья 😘👍💋 #Деньсчастья #семья #любовь @m_semenduev @margaritashor
Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin)
20 Мар 2018 в 7:53 PDT  Несмотря на большую разницу в возрасте, Михаил и Маргарита с легкостью находят общий язык. Певица этому безумно рада. Старший сын помогает маме и с младшим братом. Подписчики звезды в Instagram не раз отмечали, что у Жасмин замечательный первый ребенок. Аудитория много раз спрашивала у певицы, как ей удалось воспитать такого настоящего мужчину и помощника. Жасмин решила не раскрывать свои секреты до конца.
Старшему сыну 20, а младшему сегодня исполнилось 2, — есть в этом определенная магия и гармония чисел 😌 ❤️😘 🎉☀😊 #Жасмин #Мирон #Сынок #СчастьЕестьиОноЗоветМеняМамой
Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin)
25 Апр 2018 в 12:25 PDT  Жасмин активно делится с подписчиками подробностями своей семейной жизни. Она даже ведет Instagram своей дочери Маргариты. Звездная мама старается как можно больше времени проводить со своими детьми.
Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin)
27 Июн 2018 в 11:34 PDT  Фото: Instagram @jasmin
Letidor.ru: последние новости
«Даже под страхом смертной казни я не отдала бы дочь в американский детский сад»: эксклюзивное интервью с Sasha Gradiva Мы в детстве так не умели: 8 важных навыков современных детей Анна Михалкова перестала скрывать лицо маленькой дочки
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
Альфа-самка: горе-пикапщицы учат соблазнять мужчин2
Британка пошла в туалет и внезапно родила близнецов1
Кадышева поразила изменениями во внешности13
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение