Отца‐уголовника заподозрили в убийстве младенца на Камчатке

Четырехмесячная девочка на всю ночь осталась в доме без присмотра родителей в селе Тигиль Камчатского края и умерла. В гибели младенца заподозрили 33‐летнего отца ребенка. Об этом сообщил «КамИНФОРМ» со ссылкой на СКР.

По версии следствия, 11 июля в ночное время житель села Тигиль находился в пьяном состоянии в квартире, где проживал вместе с ребенком и своей 35-летней сожительницей. Он причинил младенцу телесные повреждения. В результате девочка скончалась. Сама мать ребенка в этот момент отсутствовала.

Выяснилось, что обвиняемый ранее имел судимости за грабежи и уже находился под стражей. По факту гибели младенца возбудили уголовное дело. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что телесных повреждений и признаков насилия на теле девочки не нашли. Следователи назначили экспертизу, чтобы установить причины смерти четырехмесячного ребенка. Сами родители сообщили, что застали младенца мертвым, когда вернулись домой после ночных посиделок с приятелями.