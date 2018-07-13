Ещё
Отца‐уголовника заподозрили в убийстве младенца на Камчатке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отца‐уголовника заподозрили в убийстве младенца на Камчатке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Четырехмесячная девочка на всю ночь осталась в доме без присмотра родителей в селе Тигиль Камчатского края и умерла. В гибели младенца заподозрили 33‐летнего отца ребенка. Об этом сообщил «КамИНФОРМ» со ссылкой на СКР.
По версии следствия, 11 июля в ночное время житель села Тигиль находился в пьяном состоянии в квартире, где проживал вместе с ребенком и своей 35-летней сожительницей. Он причинил младенцу телесные повреждения. В результате девочка скончалась. Сама мать ребенка в этот момент отсутствовала.
Выяснилось, что обвиняемый ранее имел судимости за грабежи и уже находился под стражей. По факту гибели младенца возбудили уголовное дело. Проводится расследование.
Ранее сообщалось, что телесных повреждений и признаков насилия на теле девочки не нашли. Следователи назначили экспертизу, чтобы установить причины смерти четырехмесячного ребенка. Сами родители сообщили, что застали младенца мертвым, когда вернулись домой после ночных посиделок с приятелями.
360tv.ru: последние новости
Шестой ребенок спасен из пещеры в Тайланде Два ребенка утонули за два в Архангельской области Рабочий детсада в Красноярском крае получил 12 лет за изнасилование девочки
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как принц Гарри позорил королевскую семью31
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке20
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет63
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»59
В Швеции вводят официальное согласие на интим46
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение