Долгий разговор и консенсус. Пожаловавшимся детям обещали исправить «ужасные условия» отдыха в Казани

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Происшествия Ноябрьск» размещен пост, который вызвал общественный резонанс.

Ноябрьские дети, отдыхающие в Казани на смене «Бизнес-каникулы» на базе отдыха «Глубокое озеро», сообщили родителям об ужасных условиях проживания и питания в лагере.

«В лагере вопиющие условия содержания детей. Режим питания, питьевой режим и условия размещения детей нарушены. Нарушены санитарноэпидемиологические правила, которые угрожают жизни и здоровью наших детей. Просим незамедлительно провести внеплановую проверку соблюдения правил санитарной безопасности при размещении детей в лагерях на территории Казани. Настоящая жалоба также будет направлена в прокуратуру Казани для контроля», — сообщается в посте.

Родительская общественность также недовольна тем, что с детьми практически невозможно связаться. На территории ловит только один сотовый оператор: «За 3 дня пребывания я так и не смогла дозвониться своим детям. Как будто специально поселили в ужасные условия, где нет связи, чтобы пожаловаться. Через руководителя смены смогла поговорить с ребенком одну минуту», — пишет Ната Зайцева.

Вчера, 11 июля, родители вышли на скайп-конференцию с детьми, так как связаться по телефону с подростками было затруднительно из-за перебоев со связью.

«Был долгий разговор. Ошибки организаторов были приняты и были даны обещания всё исправить: дать возможность детям брать дополнительные порции, разделить санузлы мальчики от девочек, разделить комнаты таким образом, чтобы девочки не ходили через мальчиков в туалеты. А также обещали обеспечить чистоту, свободный доступ к воде. По связи с родителями приняли решение дать возможность выходить в скайп до обеда и до сна по полчаса», — прокомментировала корреспонденту ИА «Север-Пресс» мама отдыхающих в лагере детей Ксения Потемкина.

Она рассказала, что сейчас подростки живут в комнатах по 5 человек. Сегодня им должны выслать видео отчёт о проживании детей.

«Ждём в общем чате информации от сопровождающих. Хочется верить, что уборка будет производиться в санузлах два раза, а не один, как было указано ранее. Моих детей сейчас там двое. Ранее выезжали каждый год в лагеря. С таким приёмом столкнулись впервые. Мои хотели, чтобы я их забрала обратно. Надеюсь, организаторы смогут завлечь их», — пояснила Ксения Потемкина.

Вчера, 11 июля, родители подали заявку в прокуратуру Казани и Ноябрьска. По информации прокуратуры ЯНАО, на данный момент никаких заявлений в Ноябрьскую прокуратуру пока не поступало.