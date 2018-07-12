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СК возбудил дело по факту гибели выпавшего из окна ребенка в Можайске
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СК возбудил дело по факту гибели выпавшего из окна ребенка в Можайске 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
В Можайском городском округе возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двухлетнему ребенку, который выпал из окна многоэтажного дома, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.
«По предварительным данным, мальчик находился вместе со своей мамой в гостях в квартире, расположенной на седьмом этаже. По недосмотру женщины, которая на кухне распивала спиртное в компании знакомых, ребенок самостоятельно залез на подоконник, где через незапертую оконную раму выпал на улицу. От полученных травм мальчик скончался на месте», — говорится в сообщении.
По данным следователей, семья является неблагополучной и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. У женщины на иждивении также находятся другие дети восьми и четырех лет. Их забрали из семьи и поместили в реабилитационный центр.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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