СК возбудил дело по факту гибели выпавшего из окна ребенка в Можайске

В Можайском городском округе возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двухлетнему ребенку, который выпал из окна многоэтажного дома, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«По предварительным данным, мальчик находился вместе со своей мамой в гостях в квартире, расположенной на седьмом этаже. По недосмотру женщины, которая на кухне распивала спиртное в компании знакомых, ребенок самостоятельно залез на подоконник, где через незапертую оконную раму выпал на улицу. От полученных травм мальчик скончался на месте», — говорится в сообщении.

По данным следователей, семья является неблагополучной и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. У женщины на иждивении также находятся другие дети восьми и четырех лет. Их забрали из семьи и поместили в реабилитационный центр.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы.