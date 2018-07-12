Ещё
Неравнодушные судакчане помогли полицейским в поисках пропавшего трехлетнего мальчика
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неравнодушные судакчане помогли полицейским в поисках пропавшего трехлетнего мальчика 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 8 часов назад
В дежурную часть ОМВД России по г. Судаку позвонил гражданин и сообщил о пропаже своего трехлетнего сына. Как пояснил отец, в Судаке семья находится на отдыхе. Во время обеда в одном из кафе города, родители не заметили, как мальчик выбежал на улицу. Когда самостоятельные поиски не дали результатов, они обратились за помощью в полицию.
На место происшествия незамедлительно выехал дежурный наряд полиции. Спустя короткое время в дежурную часть позвонил судакчанин и сообщил, что на одной из городских улиц маленький ребенок находится без присмотра взрослых.
Так с помощью неравнодушных граждан полицейские в короткие сроки нашли пропавшего мальчика и вернули его родителям.
С родителями несовершеннолетнего проведена профилактическая беседа.
Полицейские выяснили, что за время отсутствия ребенка в отношении него никаких противоправных деяний совершено не было, в медицинской помощи он не нуждался.
Родители найденного малыша поблагодарили сотрудников полиции и бдительных судакчан за помощь и оперативность.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Полицейские устроили праздник для именинника В Кемеровской области находящийся на выходном дне сотрудник полиции помог потерявшейся девочке вернуться к маме В Астраханской области полицейские провели игровое занятие по ПДД с воспитанниками детского сада
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет
Альфа-самка: горе-пикапщицы учат соблазнять мужчин2
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»3
Британка пошла в туалет и внезапно родила близнецов2
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»46
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение