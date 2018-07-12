Неравнодушные судакчане помогли полицейским в поисках пропавшего трехлетнего мальчика

В дежурную часть ОМВД России по г. Судаку позвонил гражданин и сообщил о пропаже своего трехлетнего сына. Как пояснил отец, в Судаке семья находится на отдыхе. Во время обеда в одном из кафе города, родители не заметили, как мальчик выбежал на улицу. Когда самостоятельные поиски не дали результатов, они обратились за помощью в полицию.

На место происшествия незамедлительно выехал дежурный наряд полиции. Спустя короткое время в дежурную часть позвонил судакчанин и сообщил, что на одной из городских улиц маленький ребенок находится без присмотра взрослых.

Так с помощью неравнодушных граждан полицейские в короткие сроки нашли пропавшего мальчика и вернули его родителям.

С родителями несовершеннолетнего проведена профилактическая беседа.

Полицейские выяснили, что за время отсутствия ребенка в отношении него никаких противоправных деяний совершено не было, в медицинской помощи он не нуждался.

Родители найденного малыша поблагодарили сотрудников полиции и бдительных судакчан за помощь и оперативность.